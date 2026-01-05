Manchester United anunţă despărţirea de antrenorul Ruben Amorim. Înlocuitor este un fost jucător al clubului

Reprezentanţii clubului de fotbal Manchester United au anunţat oficial, în cursul zilei de luni, despărţirea de antrenorul portughez Ruben Amorim, tehnician în vârstă de 41 de ani.

Amorim a rezistat pe banca lui Manchester United doar ceva mai mult de un an. Oficialii clubului englez au decis că este nevoie de o schimbare la echipă, fiind nemulţumiţi de parcursul inconstant al echipei sub comanda lui Amorim.

Cu Amorim pe bancă, Manchester United a înregistrat 24 de victorii, 18 egaluri şi 21 de înfrângeri. Tehnicianul portughez a dus echipa până în finala Europa League, pierdută cu Tottenham Hotspur, 0-1, dar a ratat accederea în cupele europene pentru sezonul 2025-2026.

Obligată să evolueze doar pe plan intern, Manchester United nu a strălucit deloc. În campionat este abia pe locul 6, la mare distanţă de primele clasate, iar totul a culminat cu eliminarea incredibilă din Cupa Ligii Angliei, United fiind învinsă, la lovituri de departajare, de modesta Grimsby Town, formaţie din Liga a 4-a engleză.

După ce, duminică, Manchester United a făcut un nou pas greşit în Anglia, 1-1 cu Leeds United, în deplasare, luni, şefii lui United au decis să-l demită pe Ruben Amorim, antrenor interimar urmând a fi scoţianul Darren Fletcher, fost mare jucător al lui United.

Fletcher a adunat 342 de meciuri ca jucător al lui United, dar este la prima acţiune ca antrenor principal, urmând ca, în funcţie de rezultatele obţinute, şefii echipei să decidă dacă merg pe mâna scoţianului pe termen îndelungat sau pregătesc instalarea unui antrenor mai experimentat.

Ca jucător al lui Manchester United, Darren Fletcher a fost, printre altele, de cinci ori campion al Angliei, dar şi câştigător al Ligii Campionilor, 7-6, după penalty-uri, în finala cu Chelsea Londra din 2008, şi câştigător al Campionatului Mondial al cluburilor, 1-0 în finala cu LDU Quito din 2008.

