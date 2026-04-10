Marica, mesaj emoţionant: Ţi-ar fi plăcut, nea Mircea, recunoştinţa pe care ai primit-o la plecare

Ciprian Marica transmite un mesaj emoționant de rămas bun pentru Mircea Lucescu, subliniind faptul că Lucescu a lăsat în urmă nu doar un nume important în sport, ci și o adevărată "școală" de caractere și jucători formați cu disciplină și pasiune.

“Ţi-ar fi plăcut, nea Mircea, recunoştinţa pe care ai primit-o în sfârşit, acum, la plecare!”, scrie Ciprian Marica pe Facebook, vineri, în ziua în care Mircea Lucescu a fost înmormântat.

O lume întreagă ţi-a scandat numele.

Şi ai lăsat lumii un nume greu, dar şi o familie incredibilă, care ţi-l va purta cu onoare generaţii întregi!

Ai mai lăsat mii şi mii de copii de toate vârstele pe care i-ai învatat şi i-ai îndrumat cu dragoste şi pricepere.

O să ne lipseşti enorm, nea Mircea!

Eu, unul, îţi promit că voi încerca mereu să te fac mândru de mine!

Rămas bun!”, este mesajul lui Marica.

Adrian Iencsi: İţi mulţumesc din suflet, Nea Mircea!

Şi Adrian Iencsi a postat un mesaj emoţionant:

“Un om şi un antrenor care m-a format şi m-a educat. Mi-a schimbat modul de gândire şi m-a învăţat cu adevărat ce înseamnă mentalitatea de învingător.

İţi mulţumesc din suflet, Nea Mircea, pentru tot!

Vei rămâne mereu un model în viaţa mea, iar eu voi încerca, măcar în parte, să duc mai departe învăţăturile tale. Dumnezeu să te odihnească în pace!”

