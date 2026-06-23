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Marketa Vondrousova, suspendată 4 ani pentru că a refuzat să se supună unui test antidoping

Marketa Vondrousova, suspendată 4 ani pentru că a refuzat să se supună unui test antidoping Marketa Vondrousova, suspendată 4 ani pentru că a refuzat să se supună unui test antidoping - Profimedia
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 23.06.2026, 16:08 | Modificat la 23.06.2026, 16:08

Jucătoarea cehă Marketa Vondrousova, fostă numărul 6 mondial, campioană la Wimbledon în 2023, a fost suspendată timp de patru ani pentru că a refuzat să se supună unui test antidoping în decembrie 2025, a anunţat luni Agenţia Internaţională de Integritate a Tenisului (ITIA), citată de AFP.

"Conform regulilor antidoping, sancţiunea impusă unei jucătoare care refuză să se supună unui test trebuie să fie aceeaşi cu cea care i-ar fi fost aplicată dacă ar fi fost testată pozitiv", a declarat IITA într-un comunicat, precizând că suspendarea va dura până la 21 iunie 2030.

Vondrousova, în vârstă de 26 de ani, nu a mai jucat în circuitul WTA din ianuarie. În prezent, ea este locul 122 mondial. La ultima sa apariţie într-un turneu de Mare Şlem, ea a atins sferturile de finală la US Open în august 2025.

La Wimbledon, în 2023, ea a învins-o în finală pe tunisianca Ons Jabeur. Cehoaica a ajuns şi în finală la Roland Garros în 2019, când a fost învinsă de australianca Ashleigh Barty.

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Vondrousova nu a depus o mostră în timpul unui control efectuat la domiciliul său pe 3 decembrie 2025, în jurul orei 20:00, a indicat ITIA. Ea şi-a justificat refuzul invocând stresul şi problemele de sănătate mintală, precum şi temerile pentru siguranţa sa.

Tribunalul ITIA a conchis că elementele prezentate de acuzată nu au oferit "nicio justificare convingătoare".

Avocatul Marketei Vondrousova, Jan Exner, a declarat pentru AFP că jucătoarea îşi rezervă dreptul de a face apel.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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