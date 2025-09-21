Max Verstappen a câştigat Marele Premiu al Azerbaidjanului la Formula 1. Pilotul olandez a dominat cursa

Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a câştigat Marele Premiu al Azerbaidjanului la Formula 1, desfăşurat duminică pe circuitul urban de la Baku şi transmis în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY. Podiumul a fost completat de George Russell (Mercedes) și Carlos Sainz (Williams).

Verstappen (27 ani), campionul mondial din ultimii patru ani, a obţinut cu această ocazie a 67-a victorie din cariera sa în Marele Circ şi a patra de la debutul sezonului 2025.

Plecat din pole positon, "Mad Max" a condus de la un capăt la altul cursa azeră, devansându-i pe britanicul George Russell (Mercedes) şi pe spaniolul Carlos Sainz Jr (Williams).

Kimi Antonelli (Mercedes) s-a clasat al patrulea, Liam Lawson (Racing Bull) al cincilea, Tuki Tsunoda (RedBull) al șaselea, Lando Norris (McLaren) al șaptelea, Lewis Hamilton (Ferrari) al optulea, Charles Leclerc (Ferrari) al nouălea, iar Isack Hadjar (Racing Bulls) al zecelea, ultimul din puncte.

Cursa de la Baku a fost marcat de accidentul suferit în primul tur de australianul Oscar Piastri (McLaren), liderul clasamentului general al piloţilor, care a pierdut controlul monopostului său şi a intrat în parapetul de protecţie, fiind nevoit să abandoneze.

Verstappen a avut cel mai bun timp şi în calificările de la Baku, la capătul a trei stinturi care au rămas în istoria "Marelui Circ".

În urmă cu un an, Oscar Piastri a câştigat Marele Premiu al Azerbaidjanului. El a fost urmat pe podium de Charles Leclerc şi de George Russell.

Cu o lungime de 6 km şi 3 metri, circuitul de la Baku trebuie parcurs de 51 de ori în timpul cursei.

