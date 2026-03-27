Ca-n toate bătăliile cu ei, şi de-această dată au fost mai mulţi. În tribună. Şi de 10 ori mai valoroşi. În lot. Ar fi fost o minune să ne iasă, dar pare că de data asta nu am mai găsit la timp mlaştina în care să-i atragem. Şi nici norocul nu ne-a mai picat din cer. Am dat-o-n bară şi visul american ne-a fost spulberat, la capătul a 90 de minute de luptă surdă. Mai avem 4 ani de aşteptat pentru o calificare la cupa mondială. Marţi, România va întâlni Slovacia, de la ora 21:45, în direct la Antena 1 - ar putea fi ultimul meci al lui Mircea Lucescu pe banca naţionalei.

Cu speranţa unei naţiuni în spate, Turcia s-a dovedit un balaur mult prea mare pentru echipa naţională a României. Jucătorii lui Mircea Lucescu le-au ţinut piept turcilor doar în primele 45 de minute. Generaţia de suflet l-a pus pe tot, dar nu a fost suficient. Ne-am trezit din visul american după doar 53 de minute. Şi nu am reuşit să mai facem nimic în următoarele 40.

"Ar fi trebuit să încercăm mai mult. Nu am avut forţa necesară pentru a trece peste barajul lor.

Îmi pare rău de rezultat, pentru că nu meritam", a declarat Mircea Lucescu, selecţionerul României.

"Durere, pentru că cel puţin pentru mine sau alţi colegi de-ai mei ştim că poate a fost ultima şansă de a ajunge la un campionat mondial", a spus şi Nicolae Stanciu, jucătorul echipei naţionale.

"Trăim o dezamăgire incredibil de mare, nu ne-a ieşit absolut deloc jocul. Trebuie să ţinem capul sus şi să o luăm de la capăt", a declarat portarul Ionuţ Radu.

Dincolo de înfrângerea decentă, mulţi suporteri tricolori vor rămâne cu amintirea faptului că au bătut drumul până la Istanbul dar au rămas pe afară după ce turnicheţii stadionului s-ar fi stricat.

"Au fost două bariere de cod QR, am intrat pe primele două, pe a treia unde trebuia să intrăm pe stadion nu ne-a mai lăsat să intrăm", a transmis un suporter.

Cu biletul de meci în buzunar, fanii au urmărit partida de la terasă.

Marţi, pe Antena 1, România întâlneşte Slovacia şi chiar dacă rezultatul meciului nu mai poate schimba nimic în privinţa calificării, tricolorii vor să dea totul pe teren. Ar putea fi ultimul meci al lui Mircea Lucescu pe banca naţionalei. Gheorghe Hagi este văzut drept următorul selecţioner.

"Mi-ar fi imposibil să mă gândesc ce va fi din vară încolo sau ce gânduri are federaţia. Rămâne să muncim, să devenim mai buni, să credem mai mult", a spus Ianis Hagi.

"Să transformăm înfrângerea asta şi calificarea asta pierdută în motivaţie ca să putem să tragem şi mai tare, să ne dăruim şi mai mult, să lucrăm şi mai mult pentru a ne califica la următorul mondial. România trebuie să înceapă din nou să fie constantă la turnee finale", a spus şi Ionuţ Radu.

