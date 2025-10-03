Mihaela Cambei, triplă medaliată mondială la haltere. Sportiva a obţinut aur și două arginturi în Norvegia

Mihaela Cambei a obținut o performanță remarcabilă la Campionatele Mondiale de haltere din Norvegia. Sportiva de la CS Dinamo a cucerit o medalie de aur la smuls și două de argint la aruncat și total, la categoria 53 kg, în prima sa participare la această nouă categorie de greutate, informează News.ro.

Sportiva Mihaela Cambei, legitimată la CS Dinamo, a câştigat, vineri, o medalie de aur şi două de argint la Campionatele Mondiale de haltere pentru seniori din Norvegia, la categoria 53 kg.

Cambei a obţinut aurul la smuls, cu 94 kg, şi argintul la aruncat (114 kg) şi la total (208 kg).

"Performanţă extraordinară în condiţiile în care este prima ei participare la noua categorie 53 kg!", notează CS Dinamo pe Facebook.

Medaliile de aur la aruncat şi total au fost câştigate de Hyon Gyong Kang, din Coreea de Nord. Nord-coreeana a obţinut argintul la smuls.

