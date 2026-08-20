Minerul Lupeni, Sporting Lieşti sau Progresul Spartac, printre echipele calificate în grupele Cupei României

În această perioadă se joacă meciurile din play-off-ul Cupei României la fotbal, iar partidele nu au fost ocolite de deznodăminte surpriză, Minerul Lupeni, Sporting Lieşti sau Progresul Spartac fiind printre formaţiile care au obţinut accederea în faza grupelor.

Marţi seara, Petrolul Ploieşti a avut nevoie de prelungiri pentru a se impune la CSM Reşiţa, 3-2, iar Chindia Târgovişte a avut nevoie chiar de lovituri de departajare pentru a se impune, 6-5, pe terenul celor de la SCM Râmnicu Vâlcea.

Miercuri, FC Bihor a reuşit să o elimine pe Farul Constanţa, 1-0, Concordia Chiajna a surclasat-o pe Oţelul Galaţi, 5-1, în timp ce Corvinul Hunedoara, câştigătoarea Cupei României din 2024, a eliminat pe Minaur Baia Mare, 3-2, iar FC Bacău s-a impus clar, 3-0, la SC Popeşti Leordeni.

De asemenea, FC Voluntari a trecut de CS Afumaţi, 1-0, Politehnica Timişoara a eliminat-o pe ASA Târgu Mureş, 2-1, în timp ce Corona Braşov a trecut, 3-2, de CS Tunari.

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Gloria Bistriţa a avut nevoie de lovituri de departajare pentru a o elimina, 4-1, pe Metalul Buzău, iar Sepsi Sfântu Gheorghe a avut nevoie de prelungiri pentru a o elimina pe CSM Slatina, 2-0.

În grupele Cupei României s-au calificat şi formaţii precum Minerul Lupeni, 1-0 cu Unirea Slobozia, Sporting Lieşti, 2-1, după prelungiri, cu ACS USV Iaşi, sau Progresul Spartac, 3-1, după prelungiri, cu ACS CIL Blaj.

Ultimele două meciuri din play-off-ul Cupei României la fotbal se joacă joi, 20 august. De la ora 17.00 avem Steaua Bucureşti - Csikszereda Miercurea Ciuc, iar de la ora 17.30 avem CSC Şelimbăr - AFC Botoşani.

În grupele Cupei României sunt calificate deja, din oficiu, Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, CFR Cluj, Dinamo Bucureşti, Rapid Bucureşti, FC Argeş, UTA Arad şi FCSB. Tragerea la sorţi pentru grupele Cupei României va avea loc vineri, 21 august.