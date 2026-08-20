Operaţii estetice făcute în saloane neautorizate sau chiar în apartamente transformate în cabinete improvizate. O filmare realizată cu o cameră ascunsă arată condiţiile în care sunt efectuate astfel de proceduri în Bucureşti, la doar o săptămână după ce o tânără a ajuns în stare gravă la spital. Autorităţile le cer celor care descoperă astfel de practici să le reclame la ANPC sau DSP.

Pe rețelele sociale se vinde orice. Chiar şi intervenţiile de înfrumuseţare sunt la un click distanţă. Preţul extrem de mic sau plata în rate sunt ofertele care fac clientele să uite de faptul că vorbim despre saloane obscure. Am vrut să aflăm cât durează să îţi faci o programare într-un astfel de cabinet sau cât de greu e să negociezi. Răspunsul ne-a uimit.

"Îţi dau cu cremă anestezică, stai 10 minute cu ea să îşi facă efectul, după îţi injectez acidul. Piaţa Ferentari. Da, da. Eu acidul îl am la 1.300, dar fiindcă nu îl am pe (...), ţi-l las la 1.000 de lei", spune un tehnician fals în intervenţii estetice.

La ora stabilită am ajuns într-o casă modestă, care nu semăna deloc cu o clinică autorizată. "Scuzaţi gălăgia, la noi e zăpăceală. Înainte să ne apucăm, vreau să te rog să îmi completezi. Fişă de consimţământ", menţionează aceasta.

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Seringa cu aşa zisul acid hialuronic împarte aceeaşi masă cu scrumiera şi cu paharele de cafea. "După ce îţi pun acidul o să îţi explic nişte chestii pe care nu ai voie să le faci pentru 24 de ore", spune tehnicianul fals în intervenţii estetice.

Am plecat cu promisiunea că ne vom întoarce pentru intervenţie. Nu am făcut-o, dar am întrebat medicii care sunt riscurile pe care ni le asumăm.

"Ne putem expune la complicații mult mai grave, de exemplu riscul de orbire, dacă injectăm acid hialuronic la nivelul șanțurilor lacrimale, pentru cearcăne. Sunt riscuri foarte grave care pot care să pot să apară, sau acid hialulronic la nivelul frunții. Putem să avem tot felul de necroze sau complicații vasculare ale zonei frontale", spune Alina Stelian, medic chirurg plastician.

Singurii abilitați să efectueze operații estetice sunt specialiști în Chirurgie Plastică, Estetică și Microchirurgie Reconstructivă. Operatorul trebuie să fie obligatoriu înscris în Colegiul Medicilor, cu aviz de liberă practică, iar spațiul necesită aviz și autorizație de la Direcția de Sănătate Publică ca unitate medicală, nu ca salon de cosmetică.

Înainte de orice intervenție, putem solicita actele care dovedesc dreptul persoanei de a efectua astfel de proceduri. Cerem ca produsele să fie desigilate în fața noastră și solicităm de fiecare dată bonul. Dacă ceva pare în neregulă, cel mai prudent este să renunțăm.

Cei care merg mai departe, ajung la complicaţii

Asta s-a întâmplat şi cazul adolescentei din Oradea care a ajuns la spital după ce și-a făcut o procedură cu acid hialuronic într-un spațiu clandestin.

"Este obligaţia noastră de a atrage atenţia consumatorilor care optează pentru astfle de proceduri asupra necesităţii de a fi informaţi şi deopotrivă preventivi", spune Emanuela Calapod, purtător de cuvânt.

Înainte de a-şi lăsa viaţa în mâinile unui estetician, pacienţii îl pot verifica online pe site-ul Colegiului Medicilor.