Astăzi şi mâine, mare parte din ţara noastră va fi lovită de un nou val de caniculă. Dacă aruncăm un ochi şi peste graniţă, vedem cât de mult pot aceste temperaturi să alimenteze incendiile de vegetaţie. În Serbia, un om a murit şi mii de hectare de copaci şi arbuşti au fost distruse de flăcări. Ameninţată din nou de infern este şi Peninsula Iberică. S-au aprins noi linii de foc uriaşe la vest de Madrid.

A fost o noapte de foc la vest de Madrid. Aproape 200 de pompieri şi militari au luptat cu flăcările în regiunea Las Hurdes din provincia Cáceres. 2.200 de hectare au fost făcute scrum până acum. Vremea de ieri după-amiază nu a ţinut deloc cu salvatorii. Mai bine de 700 de locuitori din 12 sate au fost evacuaţi.

În alte părţi, autorităţile au cerut locuitorilor să rămână în case. Un oraş a fost complet izolat.

Sute de oameni au fost evacuaţi şi în provincia Huesca din cauza unui incendiu de vegetaţie care a pârjolit deja 12.000 de hectare.

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Nici în Portugalia nu e mai bine. Liniile de foc au ars mai bine de 4.000 de hectare în nordul ţării. Amploarea dezastrului se vede şi de la mare depărtare.

Infern e şi la graniţă cu România. În Serbia, liniile de foc ameninţă mai multe sate.

La temperaturi de 50 de grade Celsius la soare, au fost înregistrate 190 de incendii într-o singură zi. Flăcările au distrus complet sau parţial cel puţin 110 case şi 120 de maşini.

"A fost groaznic, ceva de nedescris în cuvinte. Cel mai greu pentru mine a fost să mă uit cum arde totul. Cei trei fii şi ginerele meu au reuşit să salveze casa. Din fericire, au scăpat nevătămaţi, asta contează cel mai mult pentru mine", a declarat un localnic.

În Belgia, pompierii încă n-au reuşit să stingă unul dintre cele mai grave incendii din istorie.

"Nu s-a terminat încă. Dimpotrivă. Vântul puternic ne pune beţe în roate. S-ar putea răspândi incendiul. Da, în prezent, ne luptăm în spatele acestei păduri, cu sprijin aerian, alături de colegii noştri germani", a declarat Jef Van Meensel, pompier belgian.