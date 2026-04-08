Mircea Lucescu, legenda fotbalului românesc şi european, a murit la vârsta de 80 de ani. Il Luce a trăit şi a respirat fotbal. Pentru români, dar şi pentru fani înfocaţi din afara ţării, cei care l-au privit şi admirat de-a lungul carierei, a fost jucătorul şi tacticianul genial. Pentru fotbalişti, unii dintre ei foşti internaţionali, care au purtat tricolorul pe cele mai înalte culmi, a fost părintele de pe teren. Şi, dintr-un simplu joc, fotbalul a devenit sacrificiu şi dragoste rară. Acum, într-o partidă în care miza a fost viaţa, a fost ținut în joc de aparate și de echipa medicală până când inima lui a încetat să bată. Doliul din fotbalul românesc are ecou şi peste hotare, acolo unde Mircea Lucescu a lăsat o moștenire greu de egalat.

Vestea a venit ca un fulger. La Spitalul Universitar, aproape de ora 21, fiul antrenorului, nepotul său şi soţia au fost primii care au venit să îşi ia rămas bun de la omul Mircea Lucescu. Au urmat oficialii Federaţiei Române de Fotbal, Mihai Stoichiță și Gabriel Bodescu, care au aprins lumânări pe treptele spitalului.

Mircea Lucescu s-a stins din viaţă seara trecută în jurul orei 20:30, aici, la Spitalul Universitar. În ultimele zile fusese internat la terapie intensivă în stare foarte gravă după ce suferise mai multe accidente vasculare celebrare, iar plămânii nu mai reuşeau să aducă suficient oxigen în sânge din cauza cheagurilor care s-au format.

Il Luce şi-a dedicat aproape întreaga viaţă exclusiv fotbalului. A învăţat din fiecare meci jucat sau condus şi a reuşit să creeze o punte între susținătorii echipelor rivale.

"M-a făcut mândru, chiar dacă sunt suporter stelist, nu a jucat niciodată sau nu a antrenat echipa mea de suflet, m-a făcut mândru pe unde a antrenat el în Europa. Felul cum a vorbit despre România, felul cum a vorbit despre Steaua, felul cum a vorbit despre...şi faptul că a plecat pe targă din cantonamentul echipei naţionale". "Un om foarte bun, un om care s-a dedicat sportului! Îl stimam foarte mult şi ca om şi ca antrenor", spun suporterii.

Val de reacții după dispariția celui mai titrat antrenor român

Pentru Generaţia de Suflet, Mircea Lucescu a pus tot sufletul în joc. Le-a fost selecţioner până la finalul lunii trecute, când problemele de sănătate s-au agravat şi l-au forţat să iasă de pe teren.

"S-a stins un om care a fost mai mult decât un antrenor, cel care ne-a învățat că fotbalul nu este doar un sport, ci un mod de a trăi cu demnitate. (...) Suntem convinși de un singur lucru: dacă acolo unde sunteți acum există un teren de fotbal, cu siguranță îl veți găsi. Mulțumim pentru tot, domnule Lucescu! Odihniți-vă în pace!", a scris echipa naţională.

Şase decenii s-a vorbit, din nou şi din nou, despre Mircea Lucescu. A ajuns, aşa, al treilea cel mai titrat antrenor din istoria sportului rege. Şi, în acelaşi timp, un promotor de talente. Fotbalişti din România şi până în Brazilia au trecut prin mâna lui. Şi au devenit, cu răbdare şi multă muncă, campioni.

Unul dintre ei este şi fostul atacant al naţionalei României, Ciprian Marica. "E o seară tristă şi neagră pentru mine personal, cât şi pentru sportul românesc! A dat sens atât carierei, cât şi vieţii mele, dar şi altor generaţii. M-a ghidat foarte mult, era un mentor pe care îl puteam suna la orice oră. Mi se pare că este unic Mircea Lucescu cu ceea ce a reuşit!", a declarat Ciprian Marica, fost fotbalist.

Mircea Lucescu a fost selecționerul care l-a promovat și format pe Gabi Balint, la Echipa Națională a României.

"Automat încep să rememorez amintirile frumoase pe care le am cu Mircea Lucescu. Şi sunt multe, mai ales de când am fost promovat la Echipa Naţională când 19 ani. Multe am învăţat de la dânsul. Nu numai din fotbal, ci şi în viaţa de zi cu zi. A fost unul dintre idolii mei ca jucător", a declarat Gabi Balint.

Disclipinat, puternic şi luptător îl descrie tehnicianul Ioan Andone, considerat unul dintre copiii de suflet a lui Mircea Lucescu.

"Mă aşteptam, ştiindu-l cât e de puternic nea Mircea, cât e de luptător, ce caracter e, că trece şi peste hopul ăsta. O să-l am în inima mea", a declarat Ioan Andone, antrenor de fotbal.

Şi, în ciuda tuturor tensiunilor din trecut, Il Duce rămâne şi în inima lui Ţepelin.

"A lăsat o amprentă probabil imposibil de egalat în fotbal, defapt în sportul românesc. Şi-a consumat pentru fotbal ultima picătură de energie şi de sănătate!", a declarat Cătălin Ţepelin, jurnalist sportiv.

Pentru Simona Halep, fostă numărul în lume în clasamentul WTA, Mircea Lucescu rămâne un simbol al continuităţii şi dedicării continue.

Un mesaj a venit şi din partea preşedintelui României.

"Mircea Lucescu ne lasă drept moștenire mult mai mult decât excelența sportivă cu care va rămâne mereu asociat numele său", a transmis Nicuşor Dan.

Ilie Bolojan l-a numit legenda sportului românesc, de care următoarele generaţii îşi vor aminti.

"Generațiile viitoare îl vor ști drept antrenorul legendar de al cărui nume se leagă cei mai buni ani ai fotbalului românesc. Mulțumim, Mircea Lucescu!", a declarat Ilie Bolojan.

"Cuvintele sunt prea mici pentru un nume atât de mare... Mircea Lucescu ne-a părăsit după o viață dedicată fotbalului. (...) Vom păstra în suflet pentru totdeauna amintirile, emoțiile și trofeele câștigate împreună! Mulțumim pentru tot, nea Mircea!", a scris echipa Rapid.

Rapid Bucureşti, clubul cu care a câştigat Supercupa României în 1999, a avut prima reacţie.

"Este o zi foarte tristă pentru fotbal, deoarece ne luăm rămas-bun de la o legendă a sportului nostru – Mircea Lucescu a fost un om deosebit, cu care am avut privilegiul de a petrece timp în mai multe rânduri în ultimii ani", a scris FIFA.

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a transmis un mesaj de condoleanțe Federației Române de Fotbal și familiei.

⁠Şi echipa Paok Salonic, antrenată de fiul tacticianului, Răzvan, a postat o fotografie alb-negru însoţită de un mesaj copleșitor - "Un om care a inspirat generații".

"Un antrenor legendar. Un om de mare valoare. PAOK FC deplânge pierderea lui Mircea Lucescu, un om care a lăsat o amprentă durabilă în fotbalul mondial și a inspirat generații prin caracterul, cunoștințele și prezența sa", a scris şi Paok Salonic.

Clubul Galatasaray, care a câştigat un trofeu european datorită lui Mircea Lucescu, a postat un mesaj emoţionat.

"Am aflat cu profundă tristețe că Mircea Lucescu, care a adus țării noastre încă un trofeu european prin câștigarea UEFA Supercupe și care a fost antrenorul echipei noastre și la al 15-lea nostru titlu de campion, a încetat din viață. Nu te vom uita, Lucescu", a scris Galatasaray.

Beşiktaş, club antrenat şi crescut de el, l-a amintit ca arhitectul campionatului din anul centenarului.

"Am aflat cu mare tristețe că fostul nostru antrenor, arhitectul campionatului nostru din anul centenar, Mircea Lucescu, a încetat din viață. Nu te vom uita niciodată, Lucescu, odihnește-te în pace. Adio, Luce", a scris Besiktas.

Cel mai mare succes l-a atins, însă, la Șahtior Donețk, alături de care a cucerit 22 de trofee.

"Mircea Lucescu a antrenat pe Shakhtar între 2004 și 2016. Mircea Lucescu deține recordul pentru cele mai multe sezoane, meciuri și trofee câștigate și este cel mai de succes antrenor din istoria lui Shakhtar. Mulțumim pentru tot, Mister. Numele tău este scris pentru totdeauna în istoria fotbalului mondial. Odihnește-te în pace, Mare Antrenor", a declarat Șahtior Donețk.

Din România, vestea a ajuns peste tot. Cele mai importante publicaţii din întreaga lume au titrat despre moartea lui Mircea Lucescu - legenda şi omul care a inspirat generaţii întregi.

