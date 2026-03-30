Înfrângerea suferită în meciul cu Turcia i-a provocat palpitaţii selecţionerului Mircea Lucescu. Jucătorii Echipei Naţionale au stat ieri cu sufletul la gură, după ce antrenorul lor s-a prăbuşit la pământ. S-a întâmplat la şedinţa tehnică de dinaintea meciului cu Slovacia, acolo unde Lucescu a căzut din picioare şi a fost dus imediat la spital. Medicii au stabilit că are tulburări majore ale ritmului cardiac şi i-au interzis deplasarea la Bratislava.

"Veştile sunt bune momentan. Medicii spun că Mircea Lucescu care o stare stabilă, el a rămas internat aici, la Spitalul Universitar, după ce ieri i s-a făcut rău şi a leşinat în timpul unei şedinţe tehnice premergătoare antrenamentului pentru meciul din Slovacia. În această dimineaţă, medicii de aici i-au făcut selecţionerului echipei naţionale mai multe investigaţii medicale, printre care şi o coronarografie, o procedură medicală minim invazivă prin care medicii vor observa şi vor stabili dacă Mircea Lucescu are probleme la vasele de sânge. Antrenorul a făcut şi câteva declaraţii despre starea de sănătate, de pe patul de spital. A declarat celor de la Golazo faptul că s-a consumat foarte mult după înfrângerea României din Turica şi, cel mai probabil, acesta este şi motivul pentru care i s-a făcut rău ieri şi speră ca jucătorii echipei naţionale să se descurce şi fără el la meciul din Slovacia. Familia i-a fost alături în aceste momente grele. Încă de ieri, aici, la Spitalul Universitar, l-au vizitat nepoţii şi au vrut să facă acelaşi lucru inclusiv jucătorii de la echipa naţională, înainte să plece în Slovacia, însă medicii nu le-au permis acest lucru", a explicat Denisa Dicu, reporter Observator.

Mircea Lucescu a fost internat ieri la Spitalul Universitar din Bucureşti, după ce medicii l-au diagnosticat cu tulburări majore de ritm cardiac. Selecţionerului i s-a făcut rău la baza sportivă din Mogoşoaia. Staff-ul echipei naţionale s-a temut iniţial că ar fi vorba de un infarct. I-au făcut inclusiv masaj cardiac şi respiraţie gură la gură, conform surselor Observator, până când a ajuns SMURD-ul.

Totul s-a întâmplat sub privirile îngrozite ale jucătorilor, care au vrut să vină după antrenor la spital. Medicii le-au interzis acest lucru, pentru a nu-l obosi şi mai tare. Nimănui nu i-a mai ars de antrenament.

"Este pentru prima dată când trecem printr-o asemenea experienţă. A fost o situaţie de criză", a explicat Răzvan Burleanu, preşedinte FRF.

Mircea Lucescu ar fi vrut să se întoarcă în cantonament, imediat ce s-a simţit mai bine.

"Când şi-a revenit, 'Nu domne, că eu mă întorc la cantonament la băieţi'. Bravo lui!", a explicat Mihai Stoichiţă, preşedinte comisia tehnică FRF.

Însă, a fost convins de medici să nu se joace cu sănătatea. Federaţia Română de Fotbal a încercat să anuleze meciul de la Bratislava, însă, acest lucru nu a fost posibil. Totodată, s-a luat în calcul ca delegaţia României să plece astăzi în Slovacia, însă, singurul culoar de zbor ar fi fost prea târziu. Aşa că jucătorii Echipei Naţionale au respectat programul iniţial şi au ajuns aseară în Bratislava.

Jerry Gane a preluat frâiele, dar nu înainte de a face strategia de joc cu Mircea Lucescu.

"Întotdeauna, pentru fiecare, e un început de drum. Nu trebuie să aibă emoţii pentru că o să colaboreze cu Costică Constantinovici şi o să ţină legătura prin telefon cu Lucescu, au făcut deja strategia de joc. Nu e niciun fel de emoţie", a explicat Mihai Stoichiţă.

Mircea Lucescu este cel mai în vârstă selecţioner din istoria fotbalului românesc. În ultimele luni, a fost internat de mai multe ori în ţară şi în străinătate din cauza mai multor probleme de sănătate.

