Mijlocaşul togolez Samuel Asamoah, fost la Fotbal Club Universitatea Craiova, trece prin momente dificile, după ce a suferit o accidentare gravă într-un meci jucat în China.

Echipier al formaţiei de Liga a doua Guangxi Pingguo Haliao, Asamoah s-a accidentat în duelul cu Chongqing Tonglianglong, meci pierdut de formaţia lui Asamoah, 1-2.

În primele minute din repriza a doua, Asamoah s-a duelat cu un adversar pentru balon. Adversarul l-a împins pe togolez, iar acesta, din inertie, s-a lovit cu capul de panourile publicitare de pe marginea terenului.

Înlocuit cu Yang Jingfan, Asamoah a fost transportat de urgenţă la spital şi supus unor teste. Iniţial s-a vorbit inclusiv despre riscul ca fotbalistul să rămână paralizat. Totuşi, pare că situaţia lui Asamoah nu este chiar atât de gravă. Evident că, situaţia rămână complicată şi fotbalistul chiar ar putea fi supus unei intervenţii chirurgicale. Însă, există speranţe ca Asamoah să revină pe teren până la sfârşitul acestui an.

