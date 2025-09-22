Ousmane Dembele este noul Balon de Aur. Lamine Yamal, pe locul al doilea

Atacantul francez al echipei Paris Saint-Germain, Ousmane Dembele, a câştigat Balonul de Aur, trofeu decernat de France Football, luni seară, la théâtre du Châtelet din Paris.

În vârstă de 28 de ani, Dembele este campion al Europei cu Paris Saint-Germain.

Dembele l-a devansat pe fotbalistul spaniol al FC Barcelona, Lamine Yamal, iar pe locul trei s-a clasat Vitinha (PSG).

„Este extraordinar ceea ce trăiesc. A fost un an incredibil cu Paris Saint-Germain. Sunt puţin stresat, nu este uşor (îşi pierde cuvintele). Este extraordinar că Ronaldinho îmi înmânează acest titlu. Mulţumesc PSG-ului care m-a adus aici în 2023, preşedintelui său, întregii echipe şi întregului club. Este o familie incredibilă. Preşedintele Nasser este ca un tată pentru mine. Staff-ul a fost excepţional. Luis Enrique a fost, de asemenea, ca un tată pentru mine pe tot parcursul carierei mele, chiar dacă aceasta nu s-a încheiat încă. Mulţumesc colegilor mei. Echipa a câştigat acest trofeu individual”, a declarat Dembele.

Clasamentul Balonului de Aur în 2025

Trofeul a fost înmânat de fostul fotbalist brazilian Ronaldinho. Gala de la Paris a fost prezentată de jurnalista Kate Scott şi fostul internaţional olandez Ruud Gullit.

Mohamed Salah (Liverpool) a fost pe locul 4, Raphinha (Barcelona) pe 5, Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) pe 6, Kylian Mbappé (Real Madrid) a ocupat locul 7, Cole Palmer (Chelsea) a fost pe 8, Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain/ Manchester City) a fost pe 9, iar Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) a ocupat locul 10.

