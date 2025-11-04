(P) Basel vs FCSB și Rapid Viena vs U. Craiova se joacă joi. Cum arată cotele la pariuri?

Cele două reprezentante ale României în Europa evoluează din nou în EL și CL joi, 6 noiembrie. De la ora 19:45, FCSB o întâlnește pe FC Basel în etapa a 4-a din Europa League. Meciul are loc pe St. Jakob-Park, o arenă cu o capacitate de peste 38.000 de locuri.

Iar ceva mai târziu, de la ora 22:00, Universitatea Craiova vizează primul său succes în Conference League. Echipa lui Mirel Rădoi joacă în Austria, pe terenul celor de la Rapid Viena. Partida contează pentru etapa a 3-a din grupa Conference League și este a doua cu interes ridicat (pentru microbiștii din țara noastră) din oferta meciuri de fotbal azi la tv. Meciurile vor fi transmise în direct pe canalele de televiziune Digi Sport, Orange TV, Prima TV și Prima Sport.

FCSB, cota 6.00 la victorie

Înainte de meciul din etapa a 4-a de Europa League, FC Basel și FCSB se află la egalitate de puncte, 3 mai exact. Într-o situație identică sunt Panathinaikos, AS Roma, Feyenoord, Ludogorets, Sturm Graz și Stuttgart - diferența fiind făcută doar de golaveraj.

FC Basel este mare favorită la casele de pariuri, o victorie a elvețienilor fiind cotată cu 1.60. Echipa lui Elias Charalambous are o cotă de 6.00 pentru a bifa a doua victorie în deplasare. Rezultatul de egalitate primește o cotă la pariuri de 4.15.

Singurele puncte ale gazdelor au fost obținute pe teren propriu, la începutul lunii octombrie. Pe 02.10, FC Basel a găzduit-o pe Stuttgart, formație cu care s-a impus, scor 2-0. În prima rundă elvețienii au fost învinși de către Freiburg cu scorul de 2-1, iar în etapa a 3-a au pierdut la Olympique Lyon, cu scorul de 2-0.

Campioana României a adunat primele și singurele puncte în etapa inaugurală, atunci când a întâlnit-o în deplasare pe Go Ahead Eagles. David Miculescu a marcat și a adus victoria cu scorul de 1-0. Pe Arena Națională, FCSB a pierdut cu Young Boys și Bologna, marcând un singur gol.

Ultimele meciuri oficiale între cele două au avut loc acum mai bine de un deceniu. În 2013, FCSB și Basel remizau de două ori cu scorul de 1-1, în grupele UEFA Champions League.

Rapid Viena, codașă în clasamentul Conference League

Rapid Viena este penultima în clasamentul Conference League, fără niciun punct acumulat. Gruparea austriacă a înscris o singură dată și a primit nu mai puțin de 7 goluri. Universitatea Craiova ocupă locul 29, cu un punct, la egalitate cu Breidablik, Sigma Olomuc, Shelbourne și Omonia.

Deși sunt diferențe în clasament, cota oltenilor la victorie este foarte mare. Victoria „Juveților” este cotată cu 5.20, iar pentru un X2 (Universitatea Craiova nu pierde), cota este de aproximativ 2.22. Victoria gazdelor este creditată la casele de pariuri sportive cu 1.70.

În prima etapă, austriecii au pierdut categoric în Polonia, 4-1 cu Lech. Nici acasă nu au fost mai inspirați cei de la Rapid, într-un 0-3 în fața Fiorentinei. Seria de înfrângeri în toate competițiile a fost urmată de o alta cu victorii – 3 la rând (în campionat și cupă). Trupa din Bănie a fost învinsă și ea în Polonia de către Rakow, iar apoi a remizat acasă cu Noah - 1-1.

În ultimele 2 partide oficiale cu Sănătatea Cluj și Rapid București, echipa alb-albastră a înscris de 6 ori și a primit 3 goluri. Rapid Viena vine după 3 meciuri oficiale cu 5 modificări ale tabelei de marcaj. Cota la pariuri pentru un meci în care atât austriecii, cât și românii vor înscrie - iar pe deasupra vor fi minim 3 goluri în meci - este de 2.10. Un astfel de scenariu a avut loc în 4 din ultimele 5 apariții pe teren ale băieților lui Mirel Rădoi.

