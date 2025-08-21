Performanţă în tenisul de masă: Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu, medaliaţi cu bronz la Europe Smash 2025

Perechea tricoloră de dublu mixt Bernadette Szocs/Eduard Ionescu a obţinut joi, în premieră, o clasare pe podium în circuitul WTT, locul trei la Europe Smash 2025.

Competiția a fost transmisă exclusiv în AntenaPLAY.

Cei doi au fost în formă în sala din Malmo de-a lungul tabloului principal, până în semifinala jucată în compania liderilor mondiali. Fără set cedat şi cu un joc la înălţime până în penultimul act, Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu (perechea #39 mondial) i-au întâlnit pe chinezii Kuai Man şi Lin Shidong (#1 mondial). Românii au abordat meciul cu entuziasm şi cu o combinaţie de lovituri care au dat rezultate de-a lungul primei părţi, până la 8-7. Din păcate, câteva greşeli şi forţa adversarilor au dus la pierderea primului set.

Kuai Man şi Lin Shidong au controlat al doilea set, iar tricolorii au echilibrat duelul în al treilea set, când au revenit spectaculos, cu un joc consistent, până la 9-10. În cele din urmă, Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu au cedat, scor 0-3 (8-11, 5-11, 9-11), însă au câştigat o medalie de bronz, care oferă noi perspective pentru perechea de dublu mixt a României.

Articolul continuă după reclamă

De-a lungul competiţiei, sportivii români au câştigat cu: Elias Ranefur/Filippa Bergand (Suedia) 3-0 (11-9, 12-10, 11-7), Wong Chun Ting/Doo Hoi Kem (Hong Kong) 3-0 (11-5, 11-9, 11-8) şi Manush Shah/Diya Chitale (India) 3-0 (12-10, 11-3, 11-7).

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă mai permiteţi să cumpăraţi toate rechizitele înainte de începerea şcolii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰