Programul complet al barajului pentru Campionatul Mondial de fotbal 2026. Cum se decid ultimele calificate

Campionatul Mondial de fotbal din 2026 se joacă în Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic, iar la turneul final vor participa 48 de echipe, fiind prima ediţie cu un număr atât de mare de echipe.

Din cele 48 de participante se cunosc deja 42, urmând ca ultimele şase echipe calificate să fie stabilite în urma a două baraje separate, unul în Europa şi unul inter-confederaţional.

Cele 42 de echipe deja calificate sunt Australia, Iran, Japonia, Iordania, Qatar, Arabia Saudită, Coreea de Sud, Uzbekistan, Canada, Curacao, Haiti, Mexic, Panama, Statele Unite ale Americii, Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Noua Zeelandă, Algeria, Insulele Capului Verde, Egipt, Ghana, Coasta de Fildeş, Maroc, Senegal, Africa de Sud, Tunisia, Austria, Belgia, Croaţia, Anglia, Franţa, Germania, Olanda, Norvegia, Portugalia, Scoţia, Spania şi Elveţia.

Alte patru echipe calificate se vor stabili prin intermediul barajului din Europa. Semifinalele barajului din Europa se joacă pe 26 martie 2026, după cum urmează: Italia - Irlanda de Nord, Ţara Galilor - Bosnia Herţegovina, Ucraina - Suedia, Polonia - Albania, Turcia - România, Slovacia - Kosovo, Danemarca - Macedonia de Nord, Cehia - Irlanda.

Finalele barajului se joacă pe 31 martie 2026, pe terenul primelor formaţii din confruntările Învingătoarea dintre Ţara Galilor şi Bosnia Herţegovina - Învingătoarea dintre Italia şi Irlanda de Nord, Învingătoarea dintre Ucraina şi Suedia - Învingătoarea dintre Polonia şi Albania, Învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo - Învingătoarea dintre Turcia şi România, Învingătoarea dintre Cehia şi Irlanda - Învingătoarea dintre Danemarca şi Macedonia de Nord.

Alte două echipe calificate se vor stabili prin intermediul barajului inter-confederaţional. Şase echipe participă la acest turneu: Republica Democrată Congo, Irak, Jamaica, Bolivia, Surinam şi Noua Caledonia.

Pe 26 martie se joacă semifinalele Noua Caledonie - Jamaica şi Bolivia - Surinam. Pe 31 martie se joacă finalele barajului, Republica Democrată Congo - Învingătoarea dintre Jamaica şi Noua Caledonie, Irak - Învingătoarea dintre Bolivia şi Surinam.

Toate meciurile de la barajul inter-confederaţional se joacă pe teren neutru, în Mexic, respectiv pe stadioanele din Guadalajara şi Monterrey.

