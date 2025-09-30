Programul meciurilor etapei a II-a din Liga Campionilor. Duel accesibil pentru Interul lui Chivu 

În această săptămână se joacă meciurile din etapa a II-a a grupei de Liga Campionilor, runda fiind programată pe durata a două zile, marţi, 30 septembrie, şi miercuri, 1 octombrie.

Primele nouă meciuri ale rundei se joacă marţi seara, mijlocaşul român Vlad Dragomir şi antrenorul român Cristian Chivu urmând a fi printre protagonişti. Ciprioţii de la Pafos, echipă la care este angrenat şi Vlad Dragomir, au parte de un meci cât se poate de dificil, aceştia urmând să dea piept, pe teren propriu, cu nemţii de la Bayern Munchen.

Pe de altă parte, Internazionale Milano, vicecampioana europeană en-titre, formaţia antrenată de românul Cristian Chivu, are parte de un meci pe teren propriu, cu un adversar considerat accesibil. Italienii dau piept cu Slavia Praga şi sunt consideraţi mari favoriţi, mai ales în condiţiile în care intră în dispută după trei victorii la rând, 2-0 la Ajax Amsterdam, 2-1 cu Sassuolo şi 2-0 la Cagliari.

Marţi seara avem şi câteva dueluri extrem de interesantă. Real Madrid bifează o deplasare complicată, în special din cauza distanţei, la Kairat Almaty, în timp ce Jose Mourinho îşi pregăteşte revenirea pe Stamford Bridge, din Londra, actuala sa echipă, Benfica Lisabona, urmând să dea piept cu Chelsea Londra, formaţie cu care tehnicianul portughez a fost de trei ori campion al Angliei.

Miercuri, în schimb, este seara duelurilor tari, pentru că pe 1 octombrie sunt programate partide precum Borussia Dortmund - Athletic Bilbao, AS Monaco - Manchester City, Villarreal - Juventus Torino sau, mai ales, FC Barcelona - Paris Saint Germain.

Program etapa a II-a Liga Campionilor

Marţi, 30 septembrie

19.45, Atalanta Bergamo - FC Bruges

19.45, Kairat Almaty - Real Madrid

22.00, Atletico Madrid - Eintracht Frankfurt

22.00, Bodo Glimt - Tottenham Hotspur

22.00, Chelsea Londra - Benfica Lisabona

22.00, Galatasaray Istanbul - FC Liverpool

22.00, Internazionale Milano - Slavia Praga

22.00, Olympique Marseille - Ajax Amsterdam

22.00, FC Pafos - Bayern Munchen

Miercuri, 1 octombrie

19.45, Qarabag Agdam - FC Copenhaga

19.45, Royale Union SG - Newcastle United

22.00, Arsenal Londra - Olympiacos Pireu

22.00, FC Barcelona - Paris Saint Germain

22.00, Bayer Leverkusen - PSV Eindhoven

22.00, Borussia Dortmund - Athletic Bilbao

22.00, AS Monaco - Manchester City

22.00, Napoli - Sporting Lisabona

22.00, Villarreal - Juventus Torino

