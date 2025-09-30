Programul meciurilor etapei a II-a din Liga Campionilor. Duel accesibil pentru Interul lui Chivu
În această săptămână se joacă meciurile din etapa a II-a a grupei de Liga Campionilor, runda fiind programată pe durata a două zile, marţi, 30 septembrie, şi miercuri, 1 octombrie.
Primele nouă meciuri ale rundei se joacă marţi seara, mijlocaşul român Vlad Dragomir şi antrenorul român Cristian Chivu urmând a fi printre protagonişti. Ciprioţii de la Pafos, echipă la care este angrenat şi Vlad Dragomir, au parte de un meci cât se poate de dificil, aceştia urmând să dea piept, pe teren propriu, cu nemţii de la Bayern Munchen.
Pe de altă parte, Internazionale Milano, vicecampioana europeană en-titre, formaţia antrenată de românul Cristian Chivu, are parte de un meci pe teren propriu, cu un adversar considerat accesibil. Italienii dau piept cu Slavia Praga şi sunt consideraţi mari favoriţi, mai ales în condiţiile în care intră în dispută după trei victorii la rând, 2-0 la Ajax Amsterdam, 2-1 cu Sassuolo şi 2-0 la Cagliari.
Marţi seara avem şi câteva dueluri extrem de interesantă. Real Madrid bifează o deplasare complicată, în special din cauza distanţei, la Kairat Almaty, în timp ce Jose Mourinho îşi pregăteşte revenirea pe Stamford Bridge, din Londra, actuala sa echipă, Benfica Lisabona, urmând să dea piept cu Chelsea Londra, formaţie cu care tehnicianul portughez a fost de trei ori campion al Angliei.
Miercuri, în schimb, este seara duelurilor tari, pentru că pe 1 octombrie sunt programate partide precum Borussia Dortmund - Athletic Bilbao, AS Monaco - Manchester City, Villarreal - Juventus Torino sau, mai ales, FC Barcelona - Paris Saint Germain.
Program etapa a II-a Liga Campionilor
Marţi, 30 septembrie
19.45, Atalanta Bergamo - FC Bruges
19.45, Kairat Almaty - Real Madrid
22.00, Atletico Madrid - Eintracht Frankfurt
22.00, Bodo Glimt - Tottenham Hotspur
22.00, Chelsea Londra - Benfica Lisabona
22.00, Galatasaray Istanbul - FC Liverpool
22.00, Internazionale Milano - Slavia Praga
22.00, Olympique Marseille - Ajax Amsterdam
22.00, FC Pafos - Bayern Munchen
Miercuri, 1 octombrie
19.45, Qarabag Agdam - FC Copenhaga
19.45, Royale Union SG - Newcastle United
22.00, Arsenal Londra - Olympiacos Pireu
22.00, FC Barcelona - Paris Saint Germain
22.00, Bayer Leverkusen - PSV Eindhoven
22.00, Borussia Dortmund - Athletic Bilbao
22.00, AS Monaco - Manchester City
22.00, Napoli - Sporting Lisabona
22.00, Villarreal - Juventus Torino
