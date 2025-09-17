Qarabag Agdam, prima mare surpriză a sezonului. Rezultatele din Liga Campionilor, de marţi seara

Marţi seara s-au jucat primele meciuri din actualul sezon al Ligii Campionilor la fotbal, iar seara a fost una plină de meciuri spectaculoase.

Kashchuk a marcat golul din prin care Qarabag Agdam s-a impus pe terenul formaţiei Benfica Lisabona - Profimedia

De departe cea mai mare surpriză a serii s-a produs la Lisabona, unde Benfica a cedat, pe teren propriu, 2-3 cu Qarabag Agdam, după ce portughezii aveau 2-0 în minutul 29.

Barrenechea şi Pavlidis au punctat pentru Benfica, în primul sfert de oră, dar după minutul 30, şi golul lui Leandro Andrade, meciul s-a transformat într-un coşmar pentru Benfica.

Qarabag a lovit la momentul potrivit, făcând 2-2 imediat după pauză, gol Duran, iar pe final jocul a căpătat note chiar dramatice. În cele din urmă, Qarabag şi-a asigurat o nesperată victorie graţie golului înscris de Kashchuk, în minutul 86.

Un alt meci nebun s-a jucat la Torino, acolo unde Juventus şi Borussia Dortmund au încheiat la egalitate, 4-4. Dar asta după ce la pauză scorul era 0-0. Cele două formaţii au înscris opt goluri într-un interval de 45 de minute.

Iar duelul de la Torino a avut inclusiv răsturnări de situaţie, pentru că Dortmund a condus cu 1-0, 2-1 şi 4-2, dar nu a reuşit să ţină de rezultate. Adeyemi, Nmecha, Yan Couto şi Bensebaini au punctat pentru nemţi, iar golurile gazdelor au purtat semnăturile lui Yildiz, Vlahovic, de două ori, şi Kelly. De remarcat că, la 2-4, Vlahovic şi Kelly au punctat în prelungiri, după modelul Sheringham - Solskjaer în finala de Liga Campionilor Manchester United - Bayern Munchen, 2-1, din 1999.

În celelalte meciuri ale serii s-au înregistrat următoarele rezultate: Athletic Bilbao - Arsenal Londra 0-2, PSV Eindhoven - Royale Union SG 1-3 (la gazde Dennis Man a intrat în minutul 80), Real Madrid - Olympique Marseille 2-1 şi Tottenham Hotspur - Villarreal 1-0.

Etapa de Liga Campionilor continuă cu meciurile:

Miercuri, 17 septembrie

19.45, Olympiacos Pireu - Pafos

19.45, Slavia Praga - Bodo Glimt

22.00, Ajax Amsterdam - Internazionale Milano

22.00, Bayern Munchen - Chelsea Londra

22.00, FC Liverpool - Atletico Madrid

22.00, Paris Saint Germain - Atalanta Bergamo

Joi, 18 septembrie

19.45, FC Bruges - AS Monaco

19.45, FC Copenhaga - Bayer Leverkusen

22.00, Eintracht Frankfurt - Galatasaray Istanbul

22.00, Manchester City - Napoli

22.00, Newcastle United - FC Barcelona

22.00, Sporting Lisabona - Kairat Almaty

