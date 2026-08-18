Aflat în centrul criticilor din ultimele zile din cauza unui incident cu şireturile rupte – care ar fi fost folosite ca pretext pentru a întrerupe ritmul meciurilor sale –, Rafael Jodar a răspuns cu umor la această polemică. Luni seara, spaniolul a intrat pe teren cu o geantă plină de pantofi sport înainte de a-l înfrunta pe Alejandro Tabilo în turul al treilea al Masters 1000 de la Cincinnati.

Rafael Jodar, moment bizar la Cincinnati. Ce a făcut tenismenul acuzat că îşi schimbă prea des şireturile - Profimedia

Rafael Jodar s-a impus cu uşurinţă luni seara în turul al treilea al Masters 1000 de la Cincinnati împotriva lui Alejandro Tabilo (6-2, 6-1). O nouă victorie obţinută cu măiestrie pentru spaniolul de 19 ani, care îşi continuă ascensiunea fulminantă pe circuitul ATP.

Şi nici adversarii, nici criticii nu îl vor opri. O dovadă în acest sens este recentul scandal legat de şireturile rupte. De câteva zile, jucătorul clasat pe locul 11 mondial este acuzat că întrerupe intenţionat ritmul meciurilor sale schimbându-şi prea des pantofii. Duminică, în meciul împotriva lui Denis Shapovalov, întreruperea partidei în timp ce se afla condus cu 5-3 în setul al treilea l-a iritat oarecum pe adversarul său şi pe mulţi dintre urmăritorii săi de pe reţelele sociale.

Ca răspuns, Rafael Jodar a mizat pe umor, ba chiar pe provocare, întrucât a intrat pe teren luni seara cu o pungă de plastic plină cu pantofi de schimb şi s-a asigurat că aceştia să fie bine vizibili în faţa camerei.

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O modalitate de a reduce la tăcere criticile. Cu atât mai mult cu cât el însuşi o confirmă: chiar dacă nu face o reclamă prea bună producătorului său de echipament, şireturile lui chiar se rup. „Nu pot face nimic în privinţa asta”, a declarat el duminică în cadrul conferinţei de presă. „Este ceva ce nu pot controla. Şireturile mi s-au rupt şi mi-a luat ceva timp să pun altele noi. Voi încerca să am şireturi pregătite pentru următorul meci sau alte perechi de pantofi, astfel încât să reduc timpul de inactivitate în cazul în care mi s-ar întâmpla acelaşi lucru.”

Rafael Jodar va fi din nou în centrul atenţiei miercuri, în meciul din optimile de finală împotriva italianului Flavio Cobolli.