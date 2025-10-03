Rakow - Universitatea Craiova 2-0. Oltenii, fără şanse în Polonia mai ales după eliminarea lui Screciu

Universitatea Craiova a debutat cu stângul în grupa de Conference League, oltenii cedând joi seara, scor 0-2, pe terenul formaţiei Rakow, din Polonia.

Teoretic, a fost un meci a cărui soartă a fost decisă în primele minute din repriza a doua. Pienko a deschis scorul în minutul 47, pentru polonezi, iar Screciu, de la Universitatea Craiova, a fost eliminat în minutul 53, pentru un fault comis în postură de ultim apărător.

Practic, duelul a fost în totalitate la discreţia gazdelor, Rakow dominând disputa de la un capăt la celălalt, astfel că golul lui Repka, de 2-0, din minutul 80, plutea deja în aer.

Rakow - Universitatea Craiova s-a terminat doar 2-0, deşi gazdele au încheiat disputa cu 10-0 la şuturi pe poartă, iar oltenii au o misiune extrem de dificilă, de a-şi reveni rapid din "pumnii" încasaţi, pentru că pentru Universitatea urmează un nou meci cât se poate de tare, cu FCSB, la Bucureşti, duminică seara, de la ora 20.30.

