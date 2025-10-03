Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Rakow - Universitatea Craiova 2-0. Oltenii, fără şanse în Polonia mai ales după eliminarea lui Screciu

Universitatea Craiova a debutat cu stângul în grupa de Conference League, oltenii cedând joi seara, scor 0-2, pe terenul formaţiei Rakow, din Polonia.

de Redactia Observator

la 03.10.2025 , 11:49
Universitatea Craiova a fost de nerecunoscut în meciul jucat în deplasare, cu Rakow, în Conference League Universitatea Craiova a fost de nerecunoscut în meciul jucat în deplasare, cu Rakow, în Conference League - Profimedia

Teoretic, a fost un meci a cărui soartă a fost decisă în primele minute din repriza a doua. Pienko a deschis scorul în minutul 47, pentru polonezi, iar Screciu, de la Universitatea Craiova, a fost eliminat în minutul 53, pentru un fault comis în postură de ultim apărător.

Practic, duelul a fost în totalitate la discreţia gazdelor, Rakow dominând disputa de la un capăt la celălalt, astfel că golul lui Repka, de 2-0, din minutul 80, plutea deja în aer.

Rakow - Universitatea Craiova s-a terminat doar 2-0, deşi gazdele au încheiat disputa cu 10-0 la şuturi pe poartă, iar oltenii au o misiune extrem de dificilă, de a-şi reveni rapid din "pumnii" încasaţi, pentru că pentru Universitatea urmează un nou meci cât se poate de tare, cu FCSB, la Bucureşti, duminică seara, de la ora 20.30. 

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

rakow craiova universitatea craiova craiova conference league
Înapoi la Homepage
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Cât a costat rochia pe care a purtat-o Elena Hagi la botezul fiului său, Giorgios. Ținuta nu e pentru toate buzunarele
Cât a costat rochia pe care a purtat-o Elena Hagi la botezul fiului său, Giorgios. Ținuta nu e pentru toate buzunarele
Vanessa, susținere majoră pentru fotbalistul Denis Drăguș. Ce face blondina
Vanessa, susținere majoră pentru fotbalistul Denis Drăguș. Ce face blondina
Și-a făcut selfie în timp ce năștea, dar după câteva ore a făcut un gest de neînțeles, care i-a oripilat pe apropiați
Și-a făcut selfie în timp ce năștea, dar după câteva ore a făcut un gest de neînțeles, care i-a oripilat pe apropiați
Comentarii


Întrebarea zilei
Ați suferit avarii la locuință sau maşină din cauza vremii?
Observator » Sport » Rakow - Universitatea Craiova 2-0. Oltenii, fără şanse în Polonia mai ales după eliminarea lui Screciu