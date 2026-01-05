Rapid l-a prezentat oficial pe Daniel Paraschiv, noul atacant al echipei 

Rapid Bucureşti a început în forţă campania de transferuri pentru sezonul de primăvară şi l-a prezentat oficial pe Daniel Paraschiv, noul atacant al echipei.

Jucătorul de 26 de ani a fost adus cu împrumut de Rapid, de la formaţia spaniolă Oviedo, ultima clasată în Primera Division. Rapidiştii au posibilitatea de a-l achiziţiona pe Paraschiv cu titlul de transfer definitiv în vară, la sfârşitul actualului sezon.

Fotbalistul a ajuns deja în cantonamentul giuleştenilor din Antalya şi a transmis un prim mesaj precizând că se bucură foarte mult că a ajuns la Rapid şi abia aşteaptă să evolueze pe Giuleşti.

Daniel Paraschiv pare să fie un nou pariu riscant al oficialilor din Giuleşti, în condiţiile în care jucătorul a evoluat rar în ultimele luni, deşi a fost împrumutat de Oviedo la Cultural Leonesa, în Segunda Division, Liga a II-a spaniolă.

Articolul continuă după reclamă

Concret, Paraschiv a adunat doar 33 de minute jucate în ultimele două luni şi a marcat un singur gol în ultimele aproape 13 luni, în Cupa Spaniei, într-un meci jucat de Cultural Leonesa împotriva amatorilor de la Tropezon, meci câştigat de echipa lui Paraschiv cu 3-1, în deplasare.

Atacantul român vrea să profite de trecerea la Rapid pentru a-şi recăpăta forma avută în perioada 2022-2024, când a jucat pentru AFC Hermannstadt şi a marcat 25 de goluri în 82 de meciuri, formă care l-a propulsat inclusiv la naţionala României. De altfel, Paraschiv a marcat atunci şi pentru "tricolori", atacantul reuşind un gol în amicalul cu Moldova, câştigat de România, 5-0, în noiembrie 2022.

