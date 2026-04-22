Real Madrid trece cu emoţii de Alaves şi păstrează suspansul în lupta pentru titlul de campioană a Spaniei

Marţi seara, într-un meci din etapa a 33-a a campionatului de fotbal al Spaniei, Real Madrid s-a impus pe teren propriu, scor 2-1, împotriva celor de la Alaves.

Real Madrid încă mai speră la titlul de campioană a Spaniei Real Madrid încă mai speră la titlul de campioană a Spaniei - Profimedia

Super-starurile Mbappe şi Vinicius au făcut 2-0 pentru "galactici", însă Realul a avut emoţii pe final, când Toni Martinez a redus din diferenţă, iar Alaves a forţat obţinerea unui egal care, la un moment dat, părea neverosimil.

În cele din urmă s-a terminat 2-1 pentru Real Madrid, iar trupa antrenată de Alvaro Arbeloa menţine suspansul în lupta pentru titlul de campioană a Spaniei.

Totuşi, şansele Realului sunt minime, în condiţiile în care echipa este la şase puncte de liderul FC Barcelona, formaţie care are şi un meci mai puţin disputat. Iar programul catalanilor este unul accesibil, FC Barcelona urmând să joace, printre altele, cu Celta Vigo acasă şi cu Getafe, Osasuna, Alaves sau Valencia în deplasare. De asemenea, pe 10 mai este programat şi marele derby dintre FC Barcelona şi Real Madrid, în Catalunya.

Articolul continuă după reclamă
real madrid alaves victorie real madrid mbappe vinicius
Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă aşeptaţi să crească euro în următoarele zile?
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.