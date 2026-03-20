Rezultate Europa League: Echipa lui Ionuţ Radu s-a calificat în sferturi 

Joi seara s-au jucat meciurile din manşa a doua a optimilor de finală din Europa League, iar Celta Vigo, echipa portarului român Ionuţ Radu, a obţinut calificarea în faza următoare a competiţiei, deşi părea că va avea o misiune dificilă pe terenul celor de la Olympique Lyonnais.

Ionuţ Radu a "închis" poarta echipei sale, Celta Vigo, în returul cu Olympique Lyonnais din optimile Europa League

După 1-1 în tur, în Spania, Celta Vigo, cu Ionuţ Radu titular, s-a impus, scor 2-0, în returul de la Lyon. Misiunea spaniolilor a fost, însă, uşurată de cartonaşul roşu văzut de Niakhate, de la Lyon, încă din minutul 19. Rueda şi Jutgla au punctat pentru Celta Vigo, iar pe final francezii au rămas chiar în 9, Tagliafico fiind şi el eliminat.

În sferturi, Celta Vigo are dublă grea cu SC Freiburg, din Germania. Nemţii au cedat la Genk, în tur, 0-1, dar apoi au făcut senzaţie în returul de pe teren propriu reuşind o victorie categorică, 5-1.

Alături de cele două formaţii amintite, în sferturile de finală ale Europa League s-au mai calificat Sporting Braga (4-0 şi 0-2 cu Ferencvaros Budapesta), Betis Sevilla (4-0 şi 0-1 cu Panathinaikos Atena), FC Porto (2-0 şi 2-1 cu VFB Stuttgart), Nottingham Forest (0-1, 2-1 şi 3-0 la penalty-uri cu Midtjylland), Bologna (1-1 şi 4-3, după prelungiri, cu AS Roma) şi Aston Villa (2-0 şi 1-0 cu Lille).

În sferturi, pe 8 sau 9 aprilie, turul, şi 16 aprilie, returul, se joacă meciurile Sporting Braga - Betis Sevilla, SC Freiburg - Celta Vigo, FC Porto - Nottingham Forest şi Bologna - Aston Villa.

rezultate europa league ionut radu celta vigo
Ronaldinho şi-a pierdut averea de 125 de milioane de euro! Suma infimă pe care i-au găsit-o în cont
Ronaldinho şi-a pierdut averea de 125 de milioane de euro! Suma infimă pe care i-au găsit-o în cont
VIDEO | Dan Bittman, în lacrimi pe scenă după moartea colegului său, Mugurel Vrabete. Artistul a cântat cu greu piesa „Vine o zi”
VIDEO | Dan Bittman, în lacrimi pe scenă după moartea colegului său, Mugurel Vrabete. Artistul a cântat cu greu piesa „Vine o zi”
Ce lovitură pentru Ion Țiriac! 2.400.000.000 de dolari pentru afaceristul din România
Ce lovitură pentru Ion Țiriac! 2.400.000.000 de dolari pentru afaceristul din România
Anamaria Gavrilă a făcut o criză de nervi în plen. A țipat la o colegă deputat: „Stai în banca ta!”
Anamaria Gavrilă a făcut o criză de nervi în plen. A țipat la o colegă deputat: „Stai în banca ta!”
Tragedie în Brăila. Băiatul de 14 ani, grav rănit într-un accident rutier cumplit, a murit
Tragedie în Brăila. Băiatul de 14 ani, grav rănit într-un accident rutier cumplit, a murit
