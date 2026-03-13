Rezultate Europa League: Ionuţ Radu, gafă importantă în Celta Vigo - Lyon 1-1

Joi seara s-au jucat meciurile din prima manşă a optimilor de finală din Europa League, iar toată atenţia microbiştilor români s-a îndreptat către duelul dintre Celta Vigo şi Olympique Lyonnais.

Cu portarul român Ionuţ Radu titular, Celta a reuşit doar un 1-1 pe teren propriu, astfel că francezii sunt favoriţi la calificare în returul de săptămâna viitoare de la Lyon.

Rueda a deschis scorul pentru Celta Vigo, în minutul 25, dar Borja Iglesias a fost eliminat în startul reprizei secunde, iar gafa lui Ionuţ Radu, de care a profitat Endrick, a pus capac speranţelor la victorie ale spaniolilor.

În celelalte meciuri din prima manşă a optimilor de finală din Europa League s-au înregistrat următoarele rezultate: Bologna - AS Roma 1-1, Lille - Aston Villa 0-1, Panathinaikos Atena - Betis Sevilla 1-0, VFB Stuttgart - FC Porto 1-2, Ferencvaros Budapesta - Sporting Braga 2-0, Racing Club Genk - SC Freiburg 1-0, Nottingham Forest - Midtjylland 0-1.

