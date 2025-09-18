Rezultatele de miercuri seara, din Liga Campionilor. Bayern Munchen şi Paris Saint Germain au dat recital

Miercuri seara s-au jucat şase meciuri din prima etapă a grupei de Liga Campionilor, iar principalele performere ale serii au fost Bayern Munchen şi Paris Saint Germain.

Harry Kane a dat recital împotriva celor de la Chelsea Londra - Profimedia

Deşi a avut în faţă un adversar redutabil, măcar teoretic, Chelsea Londra, Bayern Munchen s-a impus fără mari emoţii, scor 3-1. Kane, de două ori, un gol din penalty, şi Chalaboah, autogol, au semnat golurile gazdelor, în timp ce Cole Palmer a marcat golul de onoare al oaspeţilor.

După ce a făcut 3-1 în minutul 63, Bayern s-a mulţumit, în ultimele 30 de minute, să absoarbă energia oaspeţilor şi să lovească periculos pe contră, nemţii ratând, astfel, alte câteva ocazii importante.

Bayern putea avea emoţii doar pe final, când Cole Palmer a punctat din nou, în minutul 89, dar reuşita englezului a fost anulată pentru offside.

Articolul continuă după reclamă

Dacă Bayern Munchen şi-a arătat colţii, Chelsea plăteşte tribut problemelor din defensivă, pe londonezi costându-i lipsa unor fundaşi cu experienţă.

La Paris, gazdele, Paris Saint Germain, au dat recital cu italienii de la Atalanta Bergamo. A fost 4-0, graţie golurilor marcate de Marquinhos, Kvaratskhelia, Nuno Mendes şi Goncalo Ramos, însă diferenţa putea fi mult mai mare, meciul fiind de tipul "one way".

Parizienii şi-au permis inclusiv luxul de a rata un penalty, prin Barcola, şi a terminat meciul cu 67% posesie şi 13-2 la şuturi pe poartă.

În celelalte meciuri ale serii s-au înregistrat următoarele rezultate: Olympiacos Pireu - Pafos 0-0 (Vlad Dragomir a jucat 85 de minute la oaspeţi), Slavia Praga - Bodo Glimt 2-2, Ajax Amsterdam - Internazionale Milano 0-2 (debut cu dreptul pentru Cristian Chivu în Liga Campionilor), FC Liverpool - Atletico Madrid 3-2.

Prima etapă din grupa de Liga Campionilor se încheie joi seara, când se joacă meciurile:

19.45, FC Bruges - AS Monaco

19.45, FC Copenhaga - Bayer Leverkusen

22.00, Eintracht Frankfurt - Galatasaray Istanbul

22.00, Manchester City - Napoli

22.00, Newcastle United - FC Barcelona

22.00, Sporting Lisabona - Kairat Almaty

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu introducerea stagiului militar voluntar? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰