România - Canada, LIVE pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Încălzirea pentru meciurile decisive din preliminarii

Naţionala de fotbal a României joacă, vineri seara, un meci amical împotriva selecţionatei similare a Canadei. Partida începe la ora 21.00, se joacă pe Arena Naţională, din Bucureşti, şi este transmisă în direct de Antena 1 şi în AntenaPLAY.

România se încălzeşte cu Canada pentru meciurile decisive din preliminariile Campionatului Mondial - Profimedia

Este meciul care ne încălzeşte, practic, pentru ceea ce se anunţă a fi o toamnă fierbinte, pentru că pentru România urmează patru meciuri cât se poate de importante în preliminariile Campionatului Mondial de anul viitor, din America de Nord, două meciuri acasă, cu Austria (12 octombrie) şi San Marino (18 noiembie), şi două meciuri în deplasare, cu Cipru (9 septembrie) şi cu Bosnia Herţegovina (15 noiembrie).

România are şase puncte din patru meciuri, în preliminariile Campionatului Mondial de fotbal, astfel că nu îşi mai permite paşi greşiţi, dacă vrea să ajungă la turneul final. Iar selecţionerul Mircea Lucescu este obligat să profite la maxim de amicalul cu Canada, de vineri seara, despre care puteţi afla detalii şi de pe as.ro, pentru a pune la punct ultimele reglaje înainte de meciurile decisive din toamnă.

În aceste condiţii, Mircea Lucescu pare dispus să arunce în luptă, în amicalul cu Canada, cei mai în formă jucători ai momentului, România urmând să înceapă, foarte probabil, cu Moldovan - Raţiu, Burcă, Ghiţă, Bancu - Răzvan Marin, Marius Marin, Stanciu - Man, Louis Munteanu, Dobre.

În absenţa celebrului Alphonso Davies, de la Bayern Munchen, accidentat la genunchi, americanul Jesse Marsch, antrenorul canadienilor, ar putea răspunde cu Crepeau - Laryea, Cornelius, Waterman, Bassong - Buchanan, Eustaquio, Kone, Hoilett - J. David, Larin.

