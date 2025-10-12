Naţionala de fotbal a României a obţinut o victorie mare, duminică seara, în preliminariile Campionatului Mondial de fotbal de anul viitor, echipa noastră reuşind să învingă Austria, marea favorită a grupei, scor 1-0, într-un meci jucat pe Arena Naţională.

Min. 95 - Final de meci pe Arena Naţională. România se impune, 1-0, şi obţine o victorie extrem de importantă în lupta pentru primele două locuri, la capătul unui meci pe care l-a controlat tactic, mai ales după minutul 15. Elevii lui Mircea Lucescu au pus în scenă una dintre cele mai bune evoluţii din ultimii ani, iar golul venit la ultima fază a meciului a făcut dreptate, "tricolorii" fiind echipa mai bună în această seară. Rezultatul şi jocul ne oferă speranţe reale pentru ultimele două meciuri din grupă, România urmând să înfrunte, în noiembrie, Bosnia Herţegovina şi San Marino.

Min. 95 GOOOOOOOOOOOOOOLLL GHIIIIIIIIIIIIIIŢĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂ, GOOOOOOOOOOOOOLLLL ROMÂNIIIIIAAAAA!!! România - Austria 1-0. Echipa noastră dă lovitura la ultima fază a meciului, prin Virgil Ghiţă. Fundaşul nostru a punctat cu o superbă lovitură cu capul, după o centrare a lui Ianis Hagi.

Articolul continuă după reclamă

Min. 88 - Intră Louis Munteanu în locul lui Bîrligea.

Min. 86 - Noi schimbări în echipa Austriei. Ies Gregoritsch şi Schmid şi intră Florucz şi Schopf.

Min. 81 - David Alaba vede şi el cartonaşul galben pentru un fault.

Min. 72 - Schimbare în echipa noastră. Iese Mihai Popescu, accidentat, şi intră Virgil Ghiţă.

Min. 69 - O nouă ocazie mare ratată de echipa noastră. Raţiu interceptează un balon în jumătatea adversă, sprintează, şutează de la distanţă şi goalkeeperul austriac respinge cu greu în corner.

Min. 67 - Mihăilă vede cartonaşul galben pentru proteste, după ce a cerut un penalty. Atacantul României a căzut mult prea uşor în careul advers.

Min. 65 - Schimbări în echipa Austriei. Intră Grillitsch şi Prass şi ies Mwene şi Baumgartner.

Min. 60 - Cea mai mare ocazie a meciului, de până acum, este ratată de Mihăilă. Şutul său superb, de la 20 de metri, loveşte bara.

Min. 56 - Mwene vede cartonaşul galben pentru un fault asupra lui Man.

Min. 53 - Burcă vede cartonaşul galben pentru un fault.

Min. 49 - Sabitzer şutează frumos, spre vinclu, şi Ionuţ Radu scoate in extremis.

UPDATE, 22.48: - A început repriza a doua. România a avut lovitura de start în această repriză.

Min. 45 - Este pauză pe Arena Naţională. România şi Austria sunt la egalitate, 0-0, după o primă repriză bună şi dătătoare de speranţe pentru echipa noastră.

Min. 40 - Schimd vede cartonaşul galben pentru un fault comis asupra lui Bîrligea.

Min. 33 - Meciul a intrat într-un con de umbră după minutul 15. Apărarea României rezistă bine, dar elevii lui Mircea Lucescu nu mai au inspiraţia necesară pentru a pune şi probleme în ofensivă.

Min. 15 - Un prim sfert de oră echilibrat pe Arena Naţională. Austriecii domină teritorial şi au posesia, dar România şi-a creat câteva momente favorabile pe contraatac.

Min. 7 - Mihăilă ratează prima mare ocazie a meciului. Atacantul nostru a reluat spectaculos, din vole, pe spate, şi mingea a ocolit de puţin poarta adversă.

Min. 6 - Baumgartner vede primul cartonaş galben al meciului, pentru un fault din spate asupra lui Ianis Hagi.

UPDATE, 21.46: A început meciul de pe Arena Naţională. Austria a avut lovitura de start a partidei.

UPDATE, 20.25: S-au anunţat echipele de start pentru marele meci de la Bucureşti. România începe cu Ionuţ Radu - Raţiu, Mihai Popescu, Burcă, Chipciu - Marius Marin, Dragomir - Man, Ianis Hagi, Mihăilă - Bîrligea. Austria răspunde cu Schlager - Posch, Lienhart, Alaba, Mwene - Laimer, Seiwald - Schmid, Baumgartner, Sabitzer - Gregoritsch.

Duelul este unul cu caracter decisiv pentru formaţia noastră, "tricolorii" fiind obligaţi să obţină un rezultat pozitiv pentru a mai spera la locul 2 în Grupa H, loc ce ar asigura accederea la baraj.

În acest moment, clasamentul este dominat de Austria, care are 15 puncte, din 15 puncte, şi golaveraj 19-2. Bosnia Herţegovina are 13 puncte, cu şase mai mult decât România, dar şi un meci mai mult disputat. Cipru, 5 puncte, şi San Marino, 0 puncte, sunt excluse din calculele pentru primele două locuri.

Mai mult, România caută să obţină victoria cu Austria pentru a spăla imaginea deplorabilă lăsată la ultimele jocuri, dar şi pentru a-şi lua revanşa, "tricolorii" cedând în ultimele două meciuri directe jucate împotriva Austriei, 0-1 acasă, în 2020, în UEFA Nations League, şi 1-2 în deplasare, în iunie anul acesta, în preliminariile Campionatului Mondial.

Selecţionerul României, Mircea Lucescu, a anunţat, duminică dimineaţa, lotul de 23 de jucători pe care mizează la acest meci. Tehnicianul a renunţat la Cristi Manea, Bogdan Racovițan, Raul Opruț, Cătălin Cîrjan, Alexandru Dobre și David Miculescu, astfel că se bazează pe Ionuţ Radu, Ştefan Târnovanu, Răzvan Sava - Andrei Raţiu, Andrei Burcă, Virgil Ghiţă, Mihai Popescu, Lisav Eissat, Alexandru Chipciu, Kevin Ciubotaru - Marius Marin, Vladimir Screciu, Răzvan Marin, Vlad Dragomir, Adrian Şut, Dennis Man, Olimpiu Moruţan, Ianis Hagi, Florin Tănase, Ştefan Baiaram, Valentin Mihăilă - Louis Munteanu, Daniel Bîrligea.

În aceste condiţii, România ar putea începe cu Ionuţ Radu - Raţiu, Mihai Popescu, Burcă, Chipciu - Marius Marin, Screciu - Man, Ianis Hagi, Mihăilă - Bîrligea.

De partea cealaltă, Austria ar putea începe cu Pentz - Posch, Danso, Alaba, Prass - Laimer, Seiwald - Schmid, Gregoritsch, Sabitzer - Arnautovic.

Detalii despre duelul de la Bucureşti puteţi afla şi de pe site-ul as.ro.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că economia României îşi va reveni în 2026, aşa cum promit autorităţile? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰