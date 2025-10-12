România - Austria, LIVE pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. "Tricolorii", obligaţi să obţină un rezultat pozitiv

Naţionala de fotbal a României joacă duminică seara, de la ora 21.45, pe Arena Naţională, împotriva Austriei, în preliminariile Campionatului Mondial de fotbal de anul viitor, din America de Nord, partida putând fi vizionată LIVE pe Antena 1 şi în AntenaPLAY şi poate fi urmărit în format LIVE TEXT şi pe observatornews.ro.

Dennis Man este una dintre marile speranţe ale României pentru meciul cu Austria - Profimedia

Duelul este unul cu caracter decisiv pentru formaţia noastră, "tricolorii" fiind obligaţi să obţină un rezultat pozitiv pentru a mai spera la locul 2 în Grupa H, loc ce ar asigura accederea la baraj.

În acest moment, clasamentul este dominat de Austria, care are 15 puncte, din 15 puncte, şi golaveraj 19-2. Bosnia Herţegovina are 13 puncte, cu şase mai mult decât România, dar şi un meci mai mult disputat. Cipru, 5 puncte, şi San Marino, 0 puncte, sunt excluse din calculele pentru primele două locuri.

Mai mult, România caută să obţină victoria cu Austria pentru a spăla imaginea deplorabilă lăsată la ultimele jocuri, dar şi pentru a-şi lua revanşa, "tricolorii" cedând în ultimele două meciuri directe jucate împotriva Austriei, 0-1 acasă, în 2020, în UEFA Nations League, şi 1-2 în deplasare, în iunie anul acesta, în preliminariile Campionatului Mondial.

Articolul continuă după reclamă

Selecţionerul României, Mircea Lucescu, a anunţat, duminică dimineaţa, lotul de 23 de jucători pe care mizează la acest meci. Tehnicianul a renunţat la Cristi Manea, Bogdan Racovițan, Raul Opruț, Cătălin Cîrjan, Alexandru Dobre și David Miculescu, astfel că se bazează pe Ionuţ Radu, Ştefan Târnovanu, Răzvan Sava - Andrei Raţiu, Andrei Burcă, Virgil Ghiţă, Mihai Popescu, Lisav Eissat, Alexandru Chipciu, Kevin Ciubotaru - Marius Marin, Vladimir Screciu, Răzvan Marin, Vlad Dragomir, Adrian Şut, Dennis Man, Olimpiu Moruţan, Ianis Hagi, Florin Tănase, Ştefan Baiaram, Valentin Mihăilă - Louis Munteanu, Daniel Bîrligea.

În aceste condiţii, România ar putea începe cu Ionuţ Radu - Raţiu, Mihai Popescu, Burcă, Chipciu - Marius Marin, Screciu - Man, Ianis Hagi, Mihăilă - Bîrligea.

De partea cealaltă, Austria ar putea începe cu Pentz - Posch, Danso, Alaba, Prass - Laimer, Seiwald - Schmid, Gregoritsch, Sabitzer - Arnautovic.

Detalii despre duelul de la Bucureşti puteţi afla şi de pe site-ul as.ro.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că economia României îşi va reveni în 2026, aşa cum promit autorităţile? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰