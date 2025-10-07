România, calcule pentru CM 2026: tricolorii au nevoie de victorie în toate meciurile rămase

Federația Română de Fotbal a prezentat scenariile prin care Naționala poate obține calificarea directă la Campionatul Mondial din 2026. Cu 7 puncte și trei meciuri rămase, tricolorii trebuie să câștige tot și să spere la pași greșiți din partea Austriei și Bosniei-Herțegovina.

Federația Română de Fotbal (FRF) analizează marți șansele Naționalei României pentru calificarea la CM 2026, transmite de MEDIAFAX.

România se află în prezent pe locul 3 în grupă:

Bosnia-Herțegovina - 12p, +8 (5 meciuri)

Austria - 12p, +7 (4 meciuri)

România - 7p, +4 (5 meciuri)

Cipru - 4p, -2 (5 meciuri)

San Marino - 0p, -17 (5 meciuri)

Mai sunt de jucat următoarele meciuri:

9 octombrie - Austria – San Marino, Cipru – Bosnia-Herțegovina

12 octombrie - San Marino – Cipru, România – Austria

15 noiembrie - Cipru – Austria, Bosnia-Herțegovina – România

18 noiembrie - Austria – Bosnia-Herțegovina, România – San Marino

Scenariile calificate pentru locul 1

"Tricolorii au nevoie de 9 puncte în ultimele trei meciuri din grupă, întâi de toate, pentru a câștiga grupa și a se califica direct la CM 2026. Dar trebuie să depășească și Austria, și Bosnia-Herțegovina", scrie FRF.

De asemenea, potrivit reprezentanților federației, România se califică direct în oricare dintre următoarele scenarii, presupunând că Austria învinge acasă San Marino:

Cipru – Bosnia-Herțegovina 1X, Cipru – Austria 1, Austria - Bosnia-Herțegovina X

Cipru – Bosnia-Herțegovina 1X, Cipru – Austria 1X, Austria - Bosnia-Herțegovina 2

"Cu mențiunea foarte importantă că, în cazul în care Austria sau Bosnia-Herțegovina, ori ambele, termină cu 16 puncte, cât ar avea România, e obligatoriu ca tricolorii să aibă golaverajul general în grupă cel mai bun! E primul criteriu de departajare în caz de egalitate de puncte, urmat de numărul total al golurilor marcate în grupă", adaugă federația.

Tricolorii pot ajunge la barajul CM 2026 și prin traseul Ligii Națiunilor, în urma performanțelor de anul trecut, dar asta înseamnă că sigur nu ar fi cap de serie și ar juca semifinala barajului, într-o singură manșă, în deplasare. Barajul e compus din semifinală și finală, meciuri într-o singură manșă.

Dacă tricolorii termină pe locul 2 în grupă, toate locurile secunde din grupele preliminare CM 2026 vor fi ierarhizate pe baza clasamentului FIFA din noiembrie, astfel că primele 8 locuri secunde pe baza acestei ierarhii vor fi cap de serie, jucând semifinala barajului acasă. Și împotriva unui adversar, teoretic, mai facil.

