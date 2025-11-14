România, calificată la barajul pentru Mondial înainte de meciul cu Bosnia. Locul 2 ne asigură un traseu bun

Naţionala de fotbal a României a obţinut o veste cât se poate de bună înainte de meciul cu Bosnia Herţegovina, din preliminariile Campionatului Mondial de anul viitor, din America de Nord, "tricolorii" având asigurată de joi seara, matematic, măcar accederea la baraj.

România are asigurată calificarea la barajul pentru Mondialul din 2026, din America de Nord - Profimedia

Totul s-a rezolvat după ce Franţa a surclasat Ucraina, 4-0, şi şi-a asigurat matematic accederea la turneul final de anul viitor.

România accede la barajul pentru Mondialul din America de Nord cel puţin din postura de câştigătoare a grupei de UEFA Nations League, urmând a fi 100% printre cele patru echipe care beneficiază de acest atuu. La momentul actual, doar trei dintre echipele aflate înaintea României mai pot beneficia de acest atuu, Germania, Ţara Galilor şi Cehia. Cum însă cele trei echipe au şanse reale de a prinde unul din primele două locuri ale grupelor de calificare la Mondiale în care activează, este foarte posibil ca, în cele din urmă, la baraj să ajungă, via Nations League, echipe chiar mai slab cotate decât România.

Cu toate acestea, duelul cu Bosnia Herţegovina de sâmbătă seara, ora 21.45, din deplasare, continuă să aibă un caracter decisiv. Pe de o parte pentru că România încă mai are şanse matematice de a câştiga grupa din care mai fac parte San Marino, Austria şi Cipru, iar pe de altă parte pentru că un eventual loc 2 în grupa de calificare pentru Mondialul american ar asigura echipei noastre un traseu mai accesibil la baraj.

Articolul continuă după reclamă

Momentan, Austria are 15 puncte, Bosnia Herţegovina are 13 puncte, iar România doar 10 puncte, cu două etape înainte de final, astfel că echipa noastră este obligată să scoată maxim posibil din confruntările cu Bosnia Herţegovina, în deplasare, sâmbătă, 15 noiembrie, ora 21.45, şi cu San Marino, acasă, marţi, 18 noiembrie, ora 21.45.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că artiştii vor fi înlocuiţi de inteligenţa artificială? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰