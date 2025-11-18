România înfruntă San Marino, LIVE pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, cu gândul la tragerea la sorţi pentru baraj

Naţionala de fotbal a României joacă, marţi seara, împotriva naţionalei statului San Marino, în ultimul meci din preliminariile Campionatului Mondial de fotbal din America de Nord, de anul viitor.

Partida România - San Marino se joacă de la ora 21.45, pe arena din Ploieşti, şi va fi transmisă în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Meciul nu mai are o însemnătate foarte mare, în condiţiile în care "tricolorii" sunt siguri că vor termina pe locul 3 o grupă din care au mai făcut parte Austria, Bosnia Herţegovina şi Cipru, indiferent de rezultatul disputei de la Ploieşti.

Meciul nu mai are o însemnătate foarte mare nici în perspectiva tragerii la sorţi a barajului de calificare pe care România îl va avea de disputat în martie anul viitor. România va fi repartizată în urna a patra valorică, ultima, la tragerea la sorţi de joi, 20 noiembrie, fiind una dintre cele patru echipe care merg la baraj din postura de câştigătoare a unei grupe de UEFA Nations League.

În prima manşă a barajului pentru Mondiale, pe 26 martie 2026, România va da piept, în deplasare, cu o formaţie provenită din prima urnă valorică de la tragerea la sorţi. Printre posibilii adversari regăsim nume precum Italia, Polonia, Turcia sau Ucraina.

Dacă trece cu bine de primul obstacol de la baraj, România va juca pe 31 martie 2026 meciul decisiv pentru calificarea la turneul final. Atunci, România va evolua acasă sau în deplasare, în funcţie de cum decid sorţii, împotriva unei echipe provenite din urna a II-a sau urna a III-a de la tragerea la sorţi, deci, măcar teoretic, un adversar mai slab cotat decât adversarul din primul tur al barajului.

Până atunci, însă, România mai are de jucat, marţi seara, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, meciul cu San Marino, ultimul din preliminariile Campionatului Mondial. Dezamăgiţi de eşecul din deplasare cu Bosnia Herţegovina, 1-3, care i-a scos din lupta pentru primele două locuri din grupă, "tricolorii" vor să-şi ia revanşa şi să pună în scenă o evoluţie prin care să arate că merită, totuşi, calificarea la turneul final.

Este de aşteptat ca selecţionerul Mircea Lucescu să facă mai multe schimbări în formula de start şi chiar să dea credit unor jucători mai puţin utilizaţi precum Florin Tănase, Claudiu Petrila, Vladimir Screciu sau chiar Louis Munteanu.

