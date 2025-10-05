Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Românii, tot mai pasionați de echitație. Caii fac spectacol la Cluj

Românii sunt tot mai pasionaţi de echitaţie. Şi, chiar dacă nu avem, cel puțin momentan, competiții recunoscute la nivel internaţional, avem show-uri care țin publicul cu sufletul la gură. Un astfel de spectacol are loc  la Căpușu Mare, în județul Cluj, unde atmosfera este una de sărbătoare.

de Alex Prunean

la 05.10.2025 , 13:58

Competiția a început încă de dimineață la centrul de echitație din localitate și adună peste 60 de participanți din întreaga țară, de la începători la sportivi cu experiență, de la tineri până la concurenți care au depășit vârsta de 70 de ani. Fiecare trebuie să treacă, cu grație și precizie, peste obstacole înalte de peste un metru, într-un test care pune la încercare nu doar pregătirea, ci și legătura dintre călăreț și cal.

Fiecare mișcare și săritură sunt atent monitorizate de un juriu specializat, care acordă punctaje în funcție de execuția tehnică și stilul prezentat. Cei mai buni sportivi vor fi premiați la finalul competiției.

Public entuziast, în ciuda vremii capricioase

Articolul continuă după reclamă

Chiar dacă vremea nu este cea mai prietenoasă, spectatorii nu s-au lăsat descurajați. Intrarea este liberă, iar iubitorii de cai au venit în număr mare pentru a se bucura de spectacolul oferit de animalele de excepție și de curajul călăreților pasionați.

Evenimentul de la Cluj arată că echitația capătă tot mai multă popularitate în România și că pasiunea pentru acest sport elegant și plin de emoție este în continuă creștere.

Alex Prunean
Alex Prunean Like

Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent.

echitatie cluj
Înapoi la Homepage
Suma “indecentă” pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani. “Le fac pe plac”
Suma &#8220;indecentă&#8221; pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani. &#8220;Le fac pe plac&#8221;
Cât a costat rochia pe care a purtat-o Elena Hagi la botezul fiului său, Giorgios. Ținuta nu e pentru toate buzunarele
Cât a costat rochia pe care a purtat-o Elena Hagi la botezul fiului său, Giorgios. Ținuta nu e pentru toate buzunarele
Echipa de start a FCSB-ului în derby-ul cu Universitatea Craiova! Olaru şi Tănase, titulari. Surpriza pe postul de “under”. Exclusiv
Echipa de start a FCSB-ului în derby-ul cu Universitatea Craiova! Olaru şi Tănase, titulari. Surpriza pe postul de “under”. Exclusiv
Afară plouă și e frig? Află cât te-ar costa o casă în paradis. Românii se înghesuie să cumpere proprietăți în Zanzibar și Dubai
Afară plouă și e frig? Află cât te-ar costa o casă în paradis. Românii se înghesuie să cumpere proprietăți în Zanzibar și Dubai
Comentarii


Întrebarea zilei
Ați suferit avarii la locuință sau maşină din cauza vremii?
Observator » Sport » Românii, tot mai pasionați de echitație. Caii fac spectacol la Cluj