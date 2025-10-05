Românii sunt tot mai pasionaţi de echitaţie. Şi, chiar dacă nu avem, cel puțin momentan, competiții recunoscute la nivel internaţional, avem show-uri care țin publicul cu sufletul la gură. Un astfel de spectacol are loc la Căpușu Mare, în județul Cluj, unde atmosfera este una de sărbătoare.

Competiția a început încă de dimineață la centrul de echitație din localitate și adună peste 60 de participanți din întreaga țară, de la începători la sportivi cu experiență, de la tineri până la concurenți care au depășit vârsta de 70 de ani. Fiecare trebuie să treacă, cu grație și precizie, peste obstacole înalte de peste un metru, într-un test care pune la încercare nu doar pregătirea, ci și legătura dintre călăreț și cal.

Fiecare mișcare și săritură sunt atent monitorizate de un juriu specializat, care acordă punctaje în funcție de execuția tehnică și stilul prezentat. Cei mai buni sportivi vor fi premiați la finalul competiției.

Public entuziast, în ciuda vremii capricioase

Chiar dacă vremea nu este cea mai prietenoasă, spectatorii nu s-au lăsat descurajați. Intrarea este liberă, iar iubitorii de cai au venit în număr mare pentru a se bucura de spectacolul oferit de animalele de excepție și de curajul călăreților pasionați.

Evenimentul de la Cluj arată că echitația capătă tot mai multă popularitate în România și că pasiunea pentru acest sport elegant și plin de emoție este în continuă creștere.

