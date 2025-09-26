Antena Meniu Search
S-au stabilit grupele Cupei României. Vezi programul complet al meciurilor

Vineri a avut loc tragerea la sorţi a grupelor Cupei României. Trei foşti internaţionali români au fost prezenţi la Casa Fotbalului, acolo unde a avut loc tragerea. Este vorba despre Ciprian Tătăruşanu, Cristi Săpunaru şi Gabriel Torje. FCSB și Universitatea Craiova se află în grupa B, în timp ce Rapid și CFR - în grupa A.

de Redactia Observator

la 26.09.2025 , 17:37
În total, în cele trei urne valorice au fost prezente 24 de echipe. Printre acestea se află toate echipele din Liga 1, excepţia fiind Unirea Slobozia, formaţia care a fost eliminată de Sănătatea Cluj în play-off. În urma tragerii la sorți, grupele Cupei României 2025 sunt următoarele:

Grupa A: CFR Cluj, Rapid, Metaloglobus, FC Argeș, CSC Dumbrăvița, CSM Slatina

Grupa B: Universitatea Craiova, FCSB, Petrolul Ploiești, UTA Arad, Gloria Bistrița, Sănătatea Cluj

Grupa C: U Cluj, Oțelul Galați, Sepsi, Csikszereda, Sporting Liești, Metalul Buzău

Grupa D: Dinamo, Hermannstadt, Farul, Botoșani, Concordia Chiajna, CS Dinamo

Partidele se vor juca pe terenul echipei mai slab clasate în sezonul precedent, cu excepția duelurilor directe între formațiile din urna valorică I. Primele două clasate din fiecare grupă se califică în sferturile de finală.

Calendar competițional:

Etapa 1: 29 octombrie 2025

Etapa 2: 3 decembrie 2025

Etapa 3: 17 decembrie 2025

Sferturi de finală: 4 martie 2026

Semifinale: 22 aprilie 2026

Finala: 13 mai 2026

Potrivit Mediafax, tragerea a fost precedată de măsuri suplimentare din partea FRF, după suspiciunile apărute la precedenta extragere. Pentru a evita noi controverse, echipa tehnică a fost convocată cu șapte ore înainte pentru repetiții.

Programul grupei A

Etapa 1:

  • CSM Slatina – Rapid
  • FC Argeș – CFR Cluj
  • CSC Dumbrăvița – Metaloglobus

Etapa 2:

  • Metaloglobus – Rapid
  • CSC Dumbrăvița – CFR Cluj
  • CSM Slatina – FC Argeș

Etapa 3:

  • CFR Cluj – Rapid
  • Metaloglobus – FC Argeș
  • CSC Dumbrăvița – CSM Slatina

Programul grupei B

Etapa 1:

  • Sănătatea Cluj – FCSB
  • UTA Arad – Universitatea Craiova
  • Gloria Bistriţa – Petrolul

Etapa 2:

  • Petrolul – FCSB
  • Gloria Bistriţa – Universitatea Craiova
  • Sănătatea Cluj – UTA Arad

Etapa 3:

  • Universitatea Craiova – FCSB
  • UTA Arad – Petrolul
  • Gloria Bistriţa – Sănătatea Cluj

Programul grupei C

Etapa 1:

  • Metalul Buzău – Oţelul Galaţi
  • Csikszereda – Universitatea Cluj
  • Sporting Lieşti – Sepsi

Etapa 2:

  • Sepsi – Oţelul Galaţi
  • Sporting Lieşti – Universitatea Cluj
  • Metalul Buzău – Csikszereda

Etapa 3:

  • Universitatea Cluj – Oţelul Galaţi
  • Sepsi – Csikszereda
  • Sporting Lieşti – Metalul Buzău

Programul grupei D

Etapa 1:

  • CS Dinamo – Hermannstadt
  • FC Botoşani – Dinamo
  • Chiajna – Farul

Etapa 2:

  • Farul – Hermannstadt
  • Chiajna – Dinamo
  • CS Dinamo – FC Botosani

Etapa 3:

  • Dinamo – Hermannstadt
  • Farul – FC Botoşani
  • Chiajna – CS Dinamo
