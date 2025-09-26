S-au stabilit grupele Cupei României. Vezi programul complet al meciurilor
Vineri a avut loc tragerea la sorţi a grupelor Cupei României. Trei foşti internaţionali români au fost prezenţi la Casa Fotbalului, acolo unde a avut loc tragerea. Este vorba despre Ciprian Tătăruşanu, Cristi Săpunaru şi Gabriel Torje. FCSB și Universitatea Craiova se află în grupa B, în timp ce Rapid și CFR - în grupa A.
În total, în cele trei urne valorice au fost prezente 24 de echipe. Printre acestea se află toate echipele din Liga 1, excepţia fiind Unirea Slobozia, formaţia care a fost eliminată de Sănătatea Cluj în play-off. În urma tragerii la sorți, grupele Cupei României 2025 sunt următoarele:
Grupa A: CFR Cluj, Rapid, Metaloglobus, FC Argeș, CSC Dumbrăvița, CSM Slatina
Grupa B: Universitatea Craiova, FCSB, Petrolul Ploiești, UTA Arad, Gloria Bistrița, Sănătatea Cluj
Grupa C: U Cluj, Oțelul Galați, Sepsi, Csikszereda, Sporting Liești, Metalul Buzău
Grupa D: Dinamo, Hermannstadt, Farul, Botoșani, Concordia Chiajna, CS Dinamo
Partidele se vor juca pe terenul echipei mai slab clasate în sezonul precedent, cu excepția duelurilor directe între formațiile din urna valorică I. Primele două clasate din fiecare grupă se califică în sferturile de finală.
Calendar competițional:
Etapa 1: 29 octombrie 2025
Etapa 2: 3 decembrie 2025
Etapa 3: 17 decembrie 2025
Sferturi de finală: 4 martie 2026
Semifinale: 22 aprilie 2026
Finala: 13 mai 2026
Potrivit Mediafax, tragerea a fost precedată de măsuri suplimentare din partea FRF, după suspiciunile apărute la precedenta extragere. Pentru a evita noi controverse, echipa tehnică a fost convocată cu șapte ore înainte pentru repetiții.
Programul grupei A
Etapa 1:
- CSM Slatina – Rapid
- FC Argeș – CFR Cluj
- CSC Dumbrăvița – Metaloglobus
Etapa 2:
- Metaloglobus – Rapid
- CSC Dumbrăvița – CFR Cluj
- CSM Slatina – FC Argeș
Etapa 3:
- CFR Cluj – Rapid
- Metaloglobus – FC Argeș
- CSC Dumbrăvița – CSM Slatina
Programul grupei B
Etapa 1:
- Sănătatea Cluj – FCSB
- UTA Arad – Universitatea Craiova
- Gloria Bistriţa – Petrolul
Etapa 2:
- Petrolul – FCSB
- Gloria Bistriţa – Universitatea Craiova
- Sănătatea Cluj – UTA Arad
Etapa 3:
- Universitatea Craiova – FCSB
- UTA Arad – Petrolul
- Gloria Bistriţa – Sănătatea Cluj
Programul grupei C
Etapa 1:
- Metalul Buzău – Oţelul Galaţi
- Csikszereda – Universitatea Cluj
- Sporting Lieşti – Sepsi
Etapa 2:
- Sepsi – Oţelul Galaţi
- Sporting Lieşti – Universitatea Cluj
- Metalul Buzău – Csikszereda
Etapa 3:
- Universitatea Cluj – Oţelul Galaţi
- Sepsi – Csikszereda
- Sporting Lieşti – Metalul Buzău
Programul grupei D
Etapa 1:
- CS Dinamo – Hermannstadt
- FC Botoşani – Dinamo
- Chiajna – Farul
Etapa 2:
- Farul – Hermannstadt
- Chiajna – Dinamo
- CS Dinamo – FC Botosani
Etapa 3:
- Dinamo – Hermannstadt
- Farul – FC Botoşani
- Chiajna – CS Dinamo
