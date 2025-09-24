Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat, miercuri, în runda a doua a turneului WTA 1.000 de la Beijing (China), dotat cu premii totale de 8.963.700 de dolari, după ce s-a impus în faţa americancei Caroline Dolehide, cu 6-2, 6-3.

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul al doilea la Beijng - Profimedia

Sorana Cîrstea (35 ani, 64 WTA) s-a impus în 66 de minute, la primul său duel cu Dolehide (27 ani, 88 WTA). Românca şi-a astfel asigurat un cec de 35.260 de dolari şi 35 de puncte WTA.

În turul secund, Cîrstea o va înfrunta pe jucătoarea cehă Karolina Muchova (29 ani, 15 WTA), cea care o învingea la finalul lunii trecute în turul al doilea la US Open, cu 7-6 (7/0), 6-7 (3/7). Muchova are 6-1 în meciurile directe cu Cîrstea.

Pe tabloul de simplu la China Open se mai află două românce, Jaqueline Cristian, care o va înfrunta pe Jessica Bouzas Maneiro (Spania), şi Gabriela Ruse, care o va avea ca adversară în primul tur pe slovaca Rebecca Sramkova.

