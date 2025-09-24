Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul al doilea la Beijng

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat, miercuri, în runda a doua a turneului WTA 1.000 de la Beijing (China), dotat cu premii totale de 8.963.700 de dolari, după ce s-a impus în faţa americancei Caroline Dolehide, cu 6-2, 6-3.

de Redactia Observator

la 24.09.2025 , 13:20
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul al doilea la Beijng Sorana Cîrstea s-a calificat în turul al doilea la Beijng - Profimedia

Sorana Cîrstea (35 ani, 64 WTA) s-a impus în 66 de minute, la primul său duel cu Dolehide (27 ani, 88 WTA). Românca şi-a astfel asigurat un cec de 35.260 de dolari şi 35 de puncte WTA.

În turul secund, Cîrstea o va înfrunta pe jucătoarea cehă Karolina Muchova (29 ani, 15 WTA), cea care o învingea la finalul lunii trecute în turul al doilea la US Open, cu 7-6 (7/0), 6-7 (3/7). Muchova are 6-1 în meciurile directe cu Cîrstea.

Pe tabloul de simplu la China Open se mai află două românce, Jaqueline Cristian, care o va înfrunta pe Jessica Bouzas Maneiro (Spania), şi Gabriela Ruse, care o va avea ca adversară în primul tur pe slovaca Rebecca Sramkova.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

sorana carstea beijing wta wta tenis
Înapoi la Homepage
Suma pe care a pierdut-o Ion Ţiriac la cazino într-o singură seară! Cum a ajuns să rămână fără toţi banii din buzunare
Suma pe care a pierdut-o Ion Ţiriac la cazino într-o singură seară! Cum a ajuns să rămână fără toţi banii din buzunare
Elena Băsescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme în plus, fiica fostului președinte e greu de recunoscut. Cum arată EBA
Elena Băsescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme în plus, fiica fostului președinte e greu de recunoscut. Cum arată EBA
„M-a costat aproape 2 milioane de euro”. Gigi Becali a vorbit despre cel mai scump transfer făcut la FCSB de la Dinamo
„M-a costat aproape 2 milioane de euro”. Gigi Becali a vorbit despre cel mai scump transfer făcut la FCSB de la Dinamo
Comentarii


Întrebarea zilei
Îl susţineţi pe premier în ceea ce priveşte reducerea pensiilor magistraţilor?
Observator » Sport » Sorana Cîrstea s-a calificat în turul al doilea la Beijng