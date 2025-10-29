Antena Meniu Search
Sorana Cîrstea, calificare spectaculoasă în sferturile turneului de la Hong Kong

Sorana Cîrstea s-a calificat, miercuri, în sferturile de finală ale turneului feminin de tenis de la Hong Kong, competiţie dotată cu premii totale în valoare de 275.000 de dolari.

de Redactia Observator

la 29.10.2025 , 11:59
Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturile turneului de la Hong Kong

Sorana, a 7-a favorită a competiţiei, a revenit de la 0-1 la seturi şi s-a impus, scor 4-6, 6-4, 6-3, în confruntarea cu Ajla Tomljanovic, din Australia, locul 86 mondial, la capătul unui meci care a durat aproape două ore şi jumătate.

Victoria Soranei i-a asigurat un cec în valoare de 6.815 dolari, dar şi 54 de puncte WTA, puncte care i-ar putea asigura sportivei noastre accederea între cele mai bune 40 de jucătoare ale lumii la începutul săptămânii viitoare.

Dar Sorana speră să nu se oprească aici ci să avanseze cât mai mult în competiţie, chiar dacă în sferturi ar putea da peste Leylah Fernandez, din Canada, a doua favorită a competiţiei şi ocupanta locului 22 mondial, în cazul în care aceasta din urmă trece de germanca Eva Lys, locul 44 mondial, în optimi.

Sorana a pierdut singurul meci jucat până acum împotriva favoritei 2, la Osaka, 1-6, 6-2, 4-6, şi a pierdut şi cu Eva Lys o dată, 3-6, 3-6, la Cluj, în 2023.

