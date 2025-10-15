Jaqueline Cristian şi Sorana Cîrstea s-au calificat în sferturi la Osaka, după evoluţii remarcabile

Jaqueline Cristian şi Sorana Cîrstea s-au calificat, miercuri, în sferturile de finală ale turneului feminin de tenis de la Osaka (Japonia), competiţie dotată cu premii totale în valoare de peste 275.000 de dolari.

Jaqueline Cristian şi Sorana Cîrstea s-au calificat în sferturi la Osaka - Profimedia

Prima jucătoare care a intrat miercuri în scenă a fost Jaqueline Cristian. Românca a înfruntat-o pe Jessica Bouzas Maneiro, din Spania, locul 40 mondial şi a 8-a favorită a competiţiei.

Jaqueline a intrat prost în meci şi a fost dominată copios în primul set, pe care iberica şi l-a adjudecat la capătul a 32 de minute de joc, scor 6-0. Însă românca a trecut cu bine peste începutul slab de meci şi a reuşit o revenire senzaţională. Şi-a adjudecat la pas seturile 2 şi 3, 6-4, 6-2, şi şi-a luat revanşa după înfrângerea suferită în faţa ibericei în septembrie, la Beijing.

Sorana Cîrstea a înfruntat-o pe Katie Boulter, din Marea Britanie, locul 59 mondial, şi a făcut o adevărată demonstraţie de forţă. Românca s-a impus fără drept de apel, 6-3, 6-1, la capătul unui meci care a durat 70 de minute.

Graţie victoriilor de miercuri, Jaqueline Cristian şi Sorana Cîrstea şi-au adjudecat câte 54 de puncte WTA şi 6.815 dolari. Momentan, în clasamentul WTA Ranking Live, Jaqueline Cristian figurează pe locul 43 mondial, iar Sorana Cîrstea pe locul 51 mondial.

Jaqueline Cristian are o misiune, măcar teoretic, extrem de dificilă în faza sferturilor de finală. O va înfrunta pe japoneza Naomi Osaka, locul 16 mondial şi principala favorită a competiţiei. Totuşi, japoneza nu a arătat o formă extraordinară, ea trecând greu de olandeza Suzan Lamens, scor 7-6, 3-6, 6-2. Jaqueline Cristian şi Naomi Osaka nu s-au mai întâlnit până acum.

Sorana Cîrstea joacă, în faza sferturilor de finală, cu învingătoarea dintre Marie Bouzkova, din Cehia, locul 41 mondial, favorita 5 a turneului, şi Viktorija Golubic, din Elveţia, locul 60 mondial. Meciul dintre Bouzkova şi Golubic se joacă joi. Sorana Cîrstea a câştigat singurul meci direct jucat împotriva Viktorijei Golubic, 6-0, 7-6, la Adelaide, în ianuarie 2023, în timp ce Sorana Cîrstea şi Marie Bouzkova nu s-au mai întâlnit până acum.

