Sorana Cîrstea şi Jaqueline Cristian s-au calificat în semifinale la Japan Open

Sorana Cîrstea, locul 51 WTA, s-a calificat, vineri, în semifinalele turneului de categorie WTA 250 de la Osaka, cu premii totale de 275.094 dolari.

Cîrstea a învins-o în sferturi pe Viktorija Golubic (Elveţia, 60 WTA), scor 6-2, 2-6, 6-2, într-o oră şi 43 de minute.

Pentru un loc în finală, Sorana Cîrstea o va înfrunta pe favorita 4, sportiva canadiană Leylah Fernandez (27 WTA).

Tot vineri, Jaqueline Cristian, locul 47 WTA, s-a calificat în semifinale beneficiind de retragerea favoritei principale, japoneza Naomi Osaka (16 WTA), din cauza unei accidentări la piciorul stâng. În faza următoare, românca o va înfrunta pe câştigătoarea meciului Tereza Valentova (Cehia, 78 WTA) – Olga Danilovic (Serbia, 49 WTA, cap de serie 6).

Premiul pentru participarea în semifinale este de 11.970 de dolari şi 98 de puncte.

