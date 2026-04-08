Video Ieşire nervoasă de proporţii a lui Daniil Medvedev, în runda a doua a turneului de la Monte Carlo

Miercuri, nimic nu a mers bine pentru Daniil Medvedev, care a avut o criză de nervi pe teren. Starul rus de tenis, cap de serie numărul 7, a fost învins de Matteo Berrettini, cu 6-0, 6-0, în runda a doua a turneului Masters de la Monte Carlo și s-a lăsat copleșit de emoții în setul al doilea, când şi-a distrus racheta, în uralele publicului.

de Redactia Observator

la 08.04.2026 , 18:27
Medvedev, în vârstă de 30 de ani, a returnat o lovitură de forehand în fileu, pierzând al doilea game din setul respectiv, declanșând o criză de nervi care a început cu aruncarea rachetei spre peretele din spatele său.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Campionul US Open din 2021 a ridicat apoi racheta, a mers câțiva pași și apoi a izbit-o de suprafața de zgură, deformând-o.

Articolul continuă după reclamă

A continuat să spargă racheta de încă patru ori, distrugând-o complet.

Medvedev a aruncat apoi calm racheta într-un coș de gunoi din spatele băncii sale.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Sărbătoriţi Paştele acasă sau plecaţi în vacanţă?
Observator » Sport » Ieşire nervoasă de proporţii a lui Daniil Medvedev, în runda a doua a turneului de la Monte Carlo
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.