Sorana Cîrstea ocupă locul 15, cea mai bună clasare a carierei / Elena Rîbakina, noul lider mondial

Sorana Cîrstea, 36 de ani, aflată în ultimul an de competiţii, a urcat două locuri şi este pe 15 în clasamentul WTA, dat publicităţii luni, după US Open.

Sorana Cîrstea ocupă locul 15, cea mai bună clasare a carierei - Facebook - Sorana Cîrstea

Pentru Sorana, care a ajuns până în optimi la US Open, aceasta este cea mai bună clasare a carierei. Ea are 2.464 puncte.

Sorana Cîrstea ocupă locul 15, cea mai bună clasare a carierei Facebook - Sorana Cîrstea

În schimb, Jaqueline Cristian a coborât 11 locuri şi este pe 55, cu 1.051 puncte. Gabriela Ruse ocupă locul 65, după o coborâre de o poziţie, având 991 puncte.

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Noul lider al clasamentului mondial este kazaha Elena Rîbakina, câştigătoare la US Open, care are 9.901 puncte.

Belarusa Arina Sabalenka este pe 2, cu 7.875 puncte, iar pe locul 3 se menţine americanca Jessica Pegula, cu 7.265 puncte.

Coco Gauff, din SUA, este pe locul 4, cu 7.244 puncte, iar rusoaica Mirra Andreeva ocupă locul 5, cu 5.743 puncte.