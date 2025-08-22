Sorana Cîrstea, semifinalistă la Cleveland după ce a surclasat-o pe principala favorită 

Sorana Cîrstea s-a calificat, joi seara, în semifinalele turneului feminin de tenis de la Cleveland (Statele Unite ale Americii), competiţie dotată cu premii totale în valoare de 275.000 de dolari.

Sorana a înfruntat-o, în sferturi, pe rusoaica Liudmila Samsonova, locul 19 mondial şi principala favorită a competiţiei. Chiar şi aşa, Sorana a făcut o adevărată demonstraţie de forţă, arătând că este în mare formă, înainte de US Open, ultimul Grand Slam de tenis al anului.

Sorana şi-a surclasat adversara, 6-4, 6-1, la capătul unui meci care a durat 84 de minute şi în care Sorana a servit, din nou, remarcabil, reuşind nu mai puţin de şapte aşi.

Succesul din sferturile de la Cleveland i-a asigurat sportivei noastre 98 de puncte WTA şi un cec în valoare de 11.970 de dolari. Graţie parcursului avut, până acum, la Cleveland, Sorana a urcat deja pe locul 97 în clasamentul WTA Ranking LIVE, ceea ce înseamnă că de luni are mari şanse să revină între primele 100 de jucătoare ale lumii.

Pentru Sorana urmează semifinala cu rusoaica Anastasia Zakharova, sportivă care, înainte de startul competiţiei, era pe locul 100 mondial, dar între timp a ajuns până pe locul 89 în WTA Ranking LIVE.

Zakharova a beneficiat, în sferturi, de abandonul nemţoaicei Eva Lys.

Sorana Cîrstea şi Anastasia Zakharova nu s-au mai întâlnit până acum, dar asta şi în condiţiile în care, practic, vorbim despre sportive din generaţii diferite, între Sorana şi rusoaică existând o diferenţă de vârstă de 12 ani.

Redactia Observator

