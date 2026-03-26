Comitetul Internațional Olimpic pregătește o schimbare majoră de regulament care ar putea redefini competițiile feminine la cel mai înalt nivel. Începând cu Jocurile Olimpice din 2028, în probele feminine se vor putea înscrie exclusiv femeile biologice, iar eligibilitatea sportivelor urmează să fie stabilită printr-un test genetic unic.

Sportivele transgender, interzise la probele feminine de la Jocurile Olimpice din 2028

Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) a luat, joi, hotărârea de a condiţiona participarea în probele feminine de la Jocurile Olimpice 2028 de la Los Angeles de testele cromozomiale, aflate deja în vigoare din 1968 până în 1996 în lumea olimpică, potrivit BBC.

"La Jocurile Olimpice, chiar și cele mai mici diferențe pot face diferența între victorie și înfrângere. Este absolut clar că nu ar fi corect ca bărbații biologici să concureze în categoria feminină. În plus, în unele sporturi, acest lucru nu ar fi nici sigur", a declarat președinta CIO, Kirsty Coventry.

CIO a precizat că eligibilitatea va fi stabilită prin detectarea genei SRY – responsabilă de determinarea sexului masculin – parte a cromozomului Y.

Articolul continuă după reclamă

"Testarea genei SRY prin salivă, exudat bucal sau probă de sânge este neintruzivă comparativ cu alte metode", a transmis instituția.

Sportivele care nu prezintă această genă vor fi considerate eligibile permanent pentru probele feminine, iar testul va fi efectuat o singură dată, cu excepția unor suspiciuni de eroare.

Atleții care nu trec testul vor putea concura în alte categorii pentru care sunt eligibili, inclusiv în categoria masculină sau în competiții deschise.

Până la această decizie, CIO lăsa stabilirea criteriilor de eligibilitate în sarcina federațiilor sportive internaționale. Unele sporturi, precum atletismul, natația sau ciclismul, au introdus deja restricții, în timp ce altele permiteau participarea femeilor transgender dacă își reduceau nivelul de testosteron.

Interdicția se aplică și sportivilor cu DSD – o condiție rară în care caracteristicile biologice pot include atât elemente masculine, cât și feminine. Un exemplu cunoscut este cel al atletei Caster Semenya, care are cromozomi XY.

Decizia CIO este considerată una extrem de importantă, după ani de controverse privind participarea sportivilor transgender și DSD în competițiile feminine. Susținătorii spun că măsura protejează corectitudinea și siguranța, în timp ce criticii o consideră invazivă și discriminatorie.

Un grup de cercetători a descris testarea sexului drept "un pas înapoi", susținând că aceasta poate încălca drepturile omului și poate genera stigmatizare.

CIO a mai utilizat testarea genetică în anii ’80, însă a renunțat la ea în anii ’90 din cauza unor rezultate eronate și a criticilor.

Decizia actuală vine după o analiză de 18 luni a datelor științifice, care, potrivit CIO, indică un consens clar că sexul masculin oferă avantaje în sporturile ce implică forță, viteză și rezistență.

Măsura nu se aplică sportului de masă sau recreativ și nu va avea efect retroactiv.

În ultimii ani, mai multe federații internaționale, precum World Athletics, au introdus reguli similare, pe fondul dezbaterilor tot mai intense privind echilibrul dintre incluziune și corectitudine în sport.

Nicu Tatu Like

Întrebarea zilei Vă tentează să faceți stocuri cât produsele sunt la reducere? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰