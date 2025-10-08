Steven Gerrard, despre eşecul "generaţiei de aur" a Angliei: "Cred că am fost cu toţii nişte rataţi egoişti"

Legendarul mijlocaş al echipei Liverpool F.C. şi fostul căpitan al Angliei, Steven Gerrard, a declarat că eşecul celebrei "generaţii de aur" a fost cauzat de lipsa unităţii în vestiar. Într-un podcast cu Rio Ferdinand, Gerrard a vorbit deschis despre atmosfera rece din lot, relaţiile tensionate dintre jucători şi regretele sale privind cariera internaţională.

DONEŢK, 19 iunie 2012 – Steven Gerrard (Anglia), în timpul unui meci UEFA EURO 2012 disputat pe Donbass Arena din Doneţk, Ucraina - Shutterstock

Steven Gerrard, fostul căpitan al echipei FC Liverpool, a afirmat că "generaţia de aur" a naţionalei de fotbal a Angliei nu a reuşit să se ridice la înălţimea potenţialului său pentru că nu a fost niciodată "o echipă adevărată", ci una de "rataţi egoişti" care au creat un mediu neprietenos şi nu au putut lucra împreună, informează Reuters, citat de Agerpres.

În anii 2000, se aşteptau lucruri măreţe de la o selecţionată a Angliei care îi includea pe Steven Gerrard, David Beckham, Paul Scholes, Rio Ferdinand şi Frank Lampard, dar echipa nu a reuşit să depăşească niciodată sferturile de finală la un turneu major.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Lipsa conexiunii dintre jucători, cheia eşecului

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Retras din fotbalul internaţional în 2014, Steven Gerrard a devenit antrenor şi a pregătit echipa Glasgow Rangers între 2018 şi 2021, pe care a condus-o la câştigarea titlului de campioană a Scoţiei în sezonul 2020-2021, în care l-a avut sub comanda sa şi pe românul Ianis Hagi.

Fostul mijlocaş, în vârstă de 45 de ani, a avut ulterior perioade nereuşite la Aston Villa, în Premier League, şi la formaţia Al-Ettifaq din Liga Pro Saudită, dar se pare că acum este aproape de a reveni la Glasgow Rangers ca înlocuitor al lui Russell Martin, care a fost concediat duminică.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați cumpărat aur pentru investiții? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰