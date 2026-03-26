Ianis Hagi a declarat, joi seară, după ratarea de către tricolori a şansei de calificare la Cupa Mondială că el şi ceilalţi jucători ai naţionalei sunt dezamăgiţi şi trebuie să accepte eşecul. "Capul jos şi la muncă", a spus el.

- "Suntem dezamăgiţi, ne doare. Capul jos şi la muncă". Reacţia lui Ianis Hagi după eşecul cu Turcia - AntenaSport

"Din punct de vedere al atitudinii şi fazei defensive ne-a ieşit în mare parte, am lăsat de dorit la faza ofensivă. Tot ce am încercat în ultima perioadă nu ne-a ieşit. Suntem dezamăgiţi, n-a fost de ajuns şi trebuie să acceptăm. Ne doare. Ne doream să fim la Mondiale. Capul jos şi la muncă. Am vorbit şi la pauză să ţinem de rezultat, să ne dăm o şansă să marcm pe contraatac. N-am avuut multe ocazii, dar la cele pe care le-am avut dacă eram atenţi măcar să fi dus meciul în prelungiri.

N-a fost seara noastră. Rămâne să muncim acum şi cumva să arătăm mai bine din vară. Durerea este prea mare în seara asta să pot să mă gândesc la ziua de mâine. Ne pare rău pentru oamenii de acasă, pentru oamenii care au venit", a declarat Ianis Hagi la Prima TV.

Naţionala României a ratat şansa de a ajunge la Cupa Mondială în această vară, fiind învinsă joi seară de Turcia, la Istanbul, cu scorul de 1-0, în semifinala play-off-ului pentru turneul final. Turcia va înfrunta în finala play-off-ului câştigătoarea meciului Slovacia – Kosovo, iar tricolorii vor disputa un amical cu învinsa din partida de la Bratislava.

