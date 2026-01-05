Tehnicianul englez Liam Rosenior, favorit să o preia pe Chelsea Londra

Echipa engleză Chelsea Londra este în căutarea unui nou antrenor principal, după despărţirea de Enzo Maresca, iar noul favorit de a prelua locul lăsat liber de italian este tehnicianul englez Liam Rosenior.

Tehnicianul englez Liam Rosenior ar urma să fie noul antrenor al celor de la Chelsea Londra - Profimedia

Oficialii lui Chelsea sunt încântaţi de parcursul avut de Rosenior pe banca francezilor de la Strasbourg şi au demarat negocierile pentru a-l atrage pe tehnicianul englez către Stamford Bridge.

Rosenior a preluat-o pe Strasbourg în 2024, după ce le-a mai pregătit pe Derby County şi Hull City, şi i-a dus pe francezi între primele şapte echipe la nivel naţional, dar şi foarte aproape de calificarea directă în optimile de finală ale Europa League.

Rosenior este un fin cunoscător al Premier League, el evoluând în prima ligă engleză pentru Fulham, Hull City, Brighton şi Reading. Tehnicianul englez are 41 de ani şi ar urma să fie instalat în locul interimarului Calum McFarlane, cel care a preluat echipă după ce Enzo Maresca şi-a anunţat demisia din cauza unor discuţii în contradictoriu avute cu conducătorii clubului londonez.

Chelsea Londra este abia pe locul 5 în Anglia, după 20 de etape, la 17 puncte de liderul Arsenal Londra, iar londonezii sunt abia pe 13 în grupa de Liga Campionilor, fiind în mare pericol de a rata calificarea directă în faza optimilor de finală, mai ales că Chelsea mai are de jucat inclusiv cu Napoli, în deplasare.

Există informaţii, conform presei engleze, care arată că Strasbourg s-a resemnat, deja, cu pierderea lui Rosenior şi caută deja înlocuitor pentru acesta, favorit fiind să preia echipa un alt tehnician englez, Gary O'Neil, fost la Bournemouth şi Wolverhampton.

