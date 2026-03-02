Emiratele Arabe Unite au anunțat că plătesc cazările pentru turiștii blocați de război

Am intrat în a treia zi a operaţiunii militare americano-israeliene în Iran iar conflictul escaladează de la o oră la alta. În această dimineaţă, drone iraniene au atacat şi o bază militară britanică din Cipru. România este în siguranţă, spune preşedintele Nicuşor Dan. Problema noastră acum este aducerea în ţară a celor aproape 1100 de români care au cerut ajutor după ce au rămas prinşi în mijlocul războiului.

"Chiar lângă noi, au căzut două bombe in the Palm. Încă se aud bubuituri", spune Ciprian.

Este faimosul Burj Al Arab, luat la ţintă. Un fragment de dronă loveşte faţada luxosului hotel.

A fost o noapte de foc în Golful Persic, în care fiecare zgomot semăna teroare. Din Emirate până în Bahrain, cerul a fost brăzdat de rachete lansate dinspre Iran, iar sistemele de apărare au interceptat proiectile deasupra Dubaiului.

Români, prinși la mijloc

În mijlocul bombardamentelor din Dubai au fost prinși și mii de români aflaţi vacanță sau tranzit.

"A căzut o bomba fix pe aici pe unde vrem să mergem noi și acu mergem spre casa și toată lumea fuge", spune un român.

Alice Ene, pilot profesionist de drifturi a venit în Dubai pentru o competiţie auto.

"A fost înfricoşător să văd rachete pe cer şi să aud exploziile. Aseară, înainte de somn, am auzit doua explozii foarte puternice. La 3 am reuşist sa adorm, a fost cea mai stresantă noapte din viaţa mea. Sunt destul de speriată pentru că nu avem cum să controlăm situaţia asta", spune Alice Ene.

Ana este pe un vas de croazieră în portul din Dubai. A ajuns înainte de startul bombardamentelor şi este blocată blocată la bordul navei.

"Există multă-multă panică. În seara asta pe cer am putut să vedem drone, se aud explozii şi bubuituri destul de puternice", a declarat Ana Negoiţă, turistă în Dubai.

Haos este şi pe aeroport, devenit un uriaş centru pentru refugiaţi. Printre ei, două grupuri de 22 de elevi români şi 9 dascăli din Suceava, şi alţi 28 de elevi din Focşani, care erau într-o excursie cu şcoala.

"Fiind cu copiii, noi am decis să mergem la un hotel, nu puteam să îi lăsăm să stea pe scaune şi pe jos şi suntem acum într-un hotel situat la 15 minute de aeroport", a declarat Ligia Harasim, profesoară de limba engleză.

Pe străzile din Dubai, oamenii se plimbă printre zgârie nori la 28 de grade în timp ce din văzduh se aud zgomote de bombardamente.

"Chiar acum s-a auzit cum a fost interceptat o rachetă şi se pare că sunt din ce în ce mai multe bubuituri. A rămas în continuare această alertă şi toţi cetăţenii sunt sfătuiţi să evite locurile aglomerate", a declarat Răzvan Răducan.

Autorităţile române sunt în contact cu peste 1.000 de români aflaţi în zona de conflict, dar numărul celor care nu se pot întoarce în ţară este mult mai mare.

"Am contactat Consulatul României din Israel pentru a afla mai multe detalii despre situaţia românilor blocaţi aici. Domnul consul a spus că nu are informaţii şi nici dispoziţie din partea MAE şi că fără ordine clare din partea doamnei Ţoiu, nu poate face sau organiza nimic, în ideea în care i-am comunicat astăzi că se organizează zbor de repatriere din Cairo pentru la noapte", a declarat Bogdan Mihai, român blocat în Tel Aviv.

"Consulatul nostru nu depune niciun fel de diligenţe să poarte negocierile în numele nostru, să fixeze unul, două, trei hoteluri şi să discute direct la nivel de consulat. Ne uităm pe preţul biletelor. Un bilet pentru marţi, dacă va fi să fie marţi, este 1500 de euro de persoană. Va fi bătaie pe locuri. Nu ne spune nimeni nimic. Asta ar trebui să facă Consulatul, să ne pripritizeze, să alcătuiască nişte liste, să ne comunice stadiul în care suntem din punct de vedere al securităţii, în primul rând, şi, în al doilea rând, al repatrierii", a declarat Vlad Jipa, român blocat în Abu Dhabi.

Celulă de criză pentru românii prinși în conflict

La nivelul MInisterului de Externe, a fost creată o celulă de criză pentru a gestiona situaţia.

Până în acest moment, nu există români răniți ca urmare a incidentelor din Orient, dar zborurile comerciale rămân suspendate. La nivelul Ministerului de Externe se cauta soluții pt repatrierea românilor blocați fie prin curse charter, fie prin organizarea unor zboruri pe alte trasee dar doar dupa ce spatiile aeriene vor fi redeschide.

"Este extrem de imp sa-şi inregistreze prezenta la consulate pt ca atunci cand zborurile sau operatiunile de repatriere fie de romania fie aalte tari sa poata sa primeasca informatiile la timp", a declarat Andrei Ţărnea, purtător de cuvânt MAE.

Două avioane erau programate să decoleze de pe aeroportul din Cairo pentru a repatria sute de În jurul orei 07:30, cele două aeronave cu români trebuiau să aterizeze pe Aeroportul Otopeni, însă, pentru că deplasarea acestora din Israel către Egipt s-a făcut cu autobuzele pe traseul spre Cairo, au apărut întârzieri mari la trecerea graniţei egiptene, iar mai apoi, zborurile au fost anulate.

Acestea au fost reprogramate pentru diseară.

Între timp, în România, eliminarea Ayatolahului Khamenei i-a scos în stradă pe iranienii stabiliţi la noi.

Aproximativ 4.000 de iraniei sunt stabiliţi în România.



