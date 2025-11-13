UEFA trimite un arbitru englez controversat la decisivul Bosnia - România

Naţionala de fotbal a României susţine sâmbătă seară, în deplasare, de la 21.45, ora României, un meci extrem de important, cu Bosnia Herţegovina.

Cele două formaţii se înfruntă în penultima etapă a preliminariilor Campionatului Mondial de fotbal de anul viitor, din America de Nord, iar "tricolorii" sunt obligaţi să câştige pentru a se menţine în lupta pentru primele două locuri ale Grupei H, grupă din care mai fac parte San Marino, Austria şi Cipru.

În acest moment, România este pe locul 3 în grupă, la trei puncte de Bosnia Herţegovina şi la cinci puncte de Austria, astfel că echipa noastră nu îşi mai permite paşi falşi în ultimele două etape, sâmbătă, cu Bosnia Herţegovina, în deplasare, şi marţi seara, acasă, cu San Marino.

În ciuda caracterului decisiv al duelului de la Zenica, UEFA a decis să trimită o brigadă condusă de un arbitru englez controversat la confruntarea dintre Bosnia Herţegovina şi România.

Concret, partida de sâmbătă va fi arbitrată de englezul Michael Oliver, arbitru acuzat de oficialii lui FC Liverpool de viciere de rezultat în ultima etapă de Premier League, deşi Liverpool a pierdut clar, 0-3, duelul cu Manchester City din deplasare.

Ce s-a întâmplat, însă? Michael Oliver a fost arbitru video la meciul de la Manchester. În minutul 38, la 1-0 pentru gazde, Van Dijk a marcat pentru Liverpool, dar centralul Chris Kavanagh a decis să anuleze golul, pentru offside, la insistenţele arbitrului video Michael Oliver.

Cei de la Liverpool susţin că nu se impunea anularea golului şi că, la 1-1, evoluţia meciului ar fi fost cu totul alta. Mai mult, cei de la Liverpool au depus chiar şi o plângere împotriva arbitrului Michael Oliver.

În plus, oficialii Federaţiei Române de Fotbal se tem că delegarea unui arbitru obişnuit cu asprimea jocului din Premier League i-ar avantaja pe fotbaliştii din Bosnia Herţegovina, care sunt cunoscuţi pentru practicarea unui joc mai aproape de limitele regulamentului.

Michael Oliver ar urma să fie asistat, la Zenica, de Stuart Burt şi James Mainwaring.

