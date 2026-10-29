Antrenorul echipei Bayern München, Vincent Kompany, a fost externat miercuri din spital, a anunţat directorul sportiv al clubului, Max Eberl, pentru postul public de televiziune ARD, precizând că belgianul în vârstă de 40 de ani suferea de meningită.

Vincent Kompany a fost externat după meningită. Antrenorul lui Bayern München are motive de bucurie - Facebook - FC Bayern München

„Cred că este cea mai mare şi cea mai frumoasă veste pentru noi toţi”, s-a bucurat Max Eberl, anunţând la microfonul postului ARD externarea lui Kompany din spital, înaintea meciului din şaisprezecimile de finală ale Cupei Germaniei dintre Bayern şi Magdeburg (locul 5 în liga a doua), potrivit News.ro.

„Am aflat despre ce este vorba: este o inflamaţie a meningelor care a provocat acest incident vinerea trecută”, a adăugat Eberl.

Antrenorul echipei Bayern a suferit o infecţie virală în urmă cu aproximativ zece zile şi s-a simţit rău vineri, la sfârşitul după-amiezii, după antrenamentul jucătorilor săi şi înainte de începerea antrenamentului echipei de rezervă. A fost transportat cu ambulanţa la o clinică din München, pe care a părăsit-o după cinci zile de spitalizare.

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Are permisiunea să se întoarcă acasă

„Acum are permisiunea să se întoarcă acasă şi îşi poate face recuperarea acasă”, a precizat Eberl. „Recuperarea, pentru el, înseamnă odihnă şi medicamente. Şi sunt cu adevărat sigur că va reveni foarte curând la 100 %, pe marginea terenului.”

Directorul sportiv a explicat sâmbătă că indisponibilitatea lui Vincent Kompany se va măsura în săptămâni, nu în zile.

Unul dintre adjuncţii săi, englezul Aaron Danks, îl înlocuieşte temporar pe banca de rezerve a echipei Bayern.