Vincent Kompany a fost externat după meningită. Antrenorul lui Bayern München are motive de bucurie
Antrenorul echipei Bayern München, Vincent Kompany, a fost externat miercuri din spital, a anunţat directorul sportiv al clubului, Max Eberl, pentru postul public de televiziune ARD, precizând că belgianul în vârstă de 40 de ani suferea de meningită.
„Cred că este cea mai mare şi cea mai frumoasă veste pentru noi toţi”, s-a bucurat Max Eberl, anunţând la microfonul postului ARD externarea lui Kompany din spital, înaintea meciului din şaisprezecimile de finală ale Cupei Germaniei dintre Bayern şi Magdeburg (locul 5 în liga a doua), potrivit News.ro.
„Am aflat despre ce este vorba: este o inflamaţie a meningelor care a provocat acest incident vinerea trecută”, a adăugat Eberl.
Antrenorul echipei Bayern a suferit o infecţie virală în urmă cu aproximativ zece zile şi s-a simţit rău vineri, la sfârşitul după-amiezii, după antrenamentul jucătorilor săi şi înainte de începerea antrenamentului echipei de rezervă. A fost transportat cu ambulanţa la o clinică din München, pe care a părăsit-o după cinci zile de spitalizare.
Are permisiunea să se întoarcă acasă
„Acum are permisiunea să se întoarcă acasă şi îşi poate face recuperarea acasă”, a precizat Eberl. „Recuperarea, pentru el, înseamnă odihnă şi medicamente. Şi sunt cu adevărat sigur că va reveni foarte curând la 100 %, pe marginea terenului.”
Directorul sportiv a explicat sâmbătă că indisponibilitatea lui Vincent Kompany se va măsura în săptămâni, nu în zile.
Unul dintre adjuncţii săi, englezul Aaron Danks, îl înlocuieşte temporar pe banca de rezerve a echipei Bayern.