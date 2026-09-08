„Votez pentru mine însumi”. Kylian Mbappé consideră că merită Balonul de Aur 2026

Într-un interviu acordat publicaţiei L'Equipe, Kylian Mbappé a declarat că se consideră favorit la Balonul de Aur 2026, după ce a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale.

Deşi nu a câştigat niciun trofeu cu Real Madrid în sezonul trecut, Kylian Mbappé crede că golurile sale şi performanţele de la Cupa Mondială 2026 îl îndreptăţesc să se considere favorit la câştigarea Balonului de Aur pentru acest an.

În interviul oferit cotidianului francez L'Equipe, Mbappé a oferit un răspuns clar şi concis, fără nuanţe sau ipocrizie: "Cu cine votez? Cu mine însumi. Îi pot înţelege pe cei care votează diferit; nu trăim într-o dictatură a gândirii. Dar când te uiţi la argumente, la competiţie, cred că nu ar fi nemeritat", a declarat atacantul francez al lui Real Madrid.

Mbappe a terminat sezonul trecut cu 42 de goluri înscrise pentru Los Blancos în 44 de meciuri, în toate competiţiile. Aceste cifre i-au adus titlul de golgeter al Ligii Campionilor, cu 15 reuşite, şi trofeul Pichichi - golgeter în La Liga, cu 25 de goluri.

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Totodată, Mbappe a reuşit cea mai importantă performanţă individuală la Cupa Mondială 2026, unde a ieşit golgeter cu 10 goluri, dar a devenit şi cel mai bun marcator all-time al turneelor finale, cu 22 de reuşite.

"A fi cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale, depăşind toate cele mai mari legende din istoria sportului în cel mai important turneu pe care sportul l-a creat vreodată, este ceva ce îţi rămâne pe retină. Este un eveniment global. Să termini ca golgheter în toate competiţiile majore, unde joacă toţi cei mai buni jucători din lume, este ceva semnificativ... Cred că atunci când scrii istorie… asta e o chestie ce ar trebui întotdeauna răsplătită", a mai spus Mbappe.

Balonul de Aur 2026 va fi decernat într-o ceremonie care va avea loc pe 26 octombrie, la Londra.