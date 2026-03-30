Statele Unite cuceresc din nou Luna. Misiunea Artemis 2, care se pregăteşte să ducă primii astronauţi în jurul Lunii după 50 de ani, a intrat în linie dreaptă. Echipajul e în carantină înainte de decolarea programată pentru ziua de joi. Momentul poate fi însă amânat cu câteva ore sau chiar zile, în funcţie de condiţiile meteo. Călătoria este un test major înainte ca americanii să păşească din nou pe satelitul natural al Pământului, în 2028.

"Un pas mic pentru om, un salt uriaş pentru omenire!"

La aproape 57 de ani de la celebra frază rostită de Neil Armstrong, Statele Unite îşi asumă iar provocarea de a ajunge la Lună. Artemis 2 va decola de la Centrul Spaţial Kennedy din Florida, după şase ani de muncă şi 93 de miliarde de dolari cheltuiţi. Cei patru astronauţi vor survola satelitul natural al Pământului fără a ateriza. Ei vor testa însă sistemele de susținere a vieții, comunicațiile și navigația, dar şi naveta Orion, folosită pentru prima dată de un echipaj uman.

Misiunea NASA care duce din nou oameni spre Lună

"Avem experimente științifice la bord care vor analiza celulele din corpul nostru. Avem senzori de radiații în vehicul care vor monitoriza mediul înconjurător pe întreaga durată a călătoriei dus-întors. Noi patru suntem pregătiţi să pornim, echipa este pregătită, vehiculul este pregătit!", a declarat Reid Wiseman comandantul misiunii.

Călătoria este estimată să dureze patru zile, la fel ca Apollo 11, care a dus primii americani pe Lună. Iar misiunea va dura în total 10 zile, cu două mai mult decât cea din 1969.

Comandant este Reid Wiseman, un fost pilot de teste al marinei americane. La bord vor mai urca primul astronaut de culoare care a efectuat o misiune de lungă durată pe Staţia Spaţială Internaţională, un canadian, dar şi femeia care deține recordul pentru cel mai lung zbor spațial individual al unei femei.

"Speranța noastră cea mare este ca această misiune să fie începutul unei ere în care fiecare persoană de pe Pământ poate privi Luna și o poate considera și o destinație", a declarat Christina Koch astronaut NASA.

Americanii se duelează de la distanţă cu China, care vrea să pună un om pe Lună în 2030. După aseleneizare, Washingtonul vrea să construiască şi o bază lunară şi chiar să exploateze mineralele rare ale satelitului Pământului.

