În 1961, în plin Război Rece cu Uniunea Sovietică și într-un discurs adresat unei sesiuni comune a Congresului, președintele John F. Kennedy a provocat țara să trimită o persoană pe Lună până la sfârșitul deceniului.

NASA trimite o nouă misiune pe Lună şi pregăteşte o prezenţă pe termen lung - Profimedia

"Cred că această națiune ar trebui să se angajeze să atingă obiectivul, înainte de sfârșitul acestui deceniu, de a trimite un om pe Lună și de a-l readuce în siguranță pe Pământ. Niciun proiect spațial singular din această perioadă nu va fi mai impresionant pentru omenire sau mai important pentru explorarea pe termen lung a spațiului; și niciunul nu va fi atât de dificil sau costisitor de realizat", a spus Kennedy.

Un an mai târziu, într-un discurs la Universitatea Rice, cuvintele lui Kennedy aveau să devină legate pentru totdeauna de programul Apollo, când a spus: "Alegem să mergem pe Lună. Alegem să mergem pe Lună în acest deceniu și să facem celelalte lucruri, nu pentru că sunt ușoare, ci pentru că sunt dificile."

NASA și industria aerospațială au întâmpinat această provocare și, până în ziua de azi, Statele Unite sunt singura țară care a trimis vreodată oameni pe Lună. Dar această performanță a necesitat pași. Înainte ca Neil Armstrong și Buzz Aldrin să pună piciorul pe suprafața lunară în timpul misiunii Apollo 11, misiunile Apollo 4-10 au pus bazele acestei realizări istorice.

Articolul continuă după reclamă

SUA își asumă din nou provocarea de a ajunge pe Lună, iar de data aceasta, NASA și administrația Trump doresc să stabilească o prezență pe termen lung pe suprafața lunară. Înainte de a putea construi o așezare, însă, trebuie să demonstreze că noua rachetă, nava spațială și tehnologia misiunii noastre lunare funcționează conform așteptărilor.

Având loc la mai mult de trei ani după zborul de testare Artemis I fără echipaj uman, Artemis II va marca prima dată când oamenii au călătorit dincolo de orbita joasă a Pământului în peste 50 de ani. Ultima misiune care a făcut acest lucru a fost Apollo 17 în 1972.

Misiunea Artemis II este un zbor de testare care va trimite patru astronauți într-o călătorie de peste 600.000 de mile, cu o durată de 10 zile, în jurul Lunii (un survol lunar) pentru a testa sistemele critice ale navelor spațiale înainte de Artemis IV, care își propune să aterizeze astronauți în apropierea Polului Sud al Lunii, o regiune neexplorată niciodată de oameni, în 2028.

Artemis II testează sistemele critice necesare pentru o viitoare aselenizare, la fel cum primele misiuni Apollo au pregătit NASA pentru a aseleniza.

De ce se numește misiunea Artemis?

NASA a ales numele Artemis pentru aceste misiuni, după sora geamănă a lui Apollo și zeița lunii din mitologia greacă.

Vor ateriza astronauții pe Lună?

Nu. Artemis II este un survol lunar cu echipaj uman, conceput pentru a demonstra că Sistemul de Lansare Spațială (SLS), racheta care transportă astronauții în spațiu, și capsula echipajului Orion, care este nava lor spațială către și de la Lună, pot îndeplini obiectivele misiunii, pot menține echipajul în siguranță în spațiul cosmic și îi pot duce pe Lună și înapoi.

NASA va testa sistemele de susținere a vieții, comunicații și navigație, precum și procedurile de operare, pentru a se pregăti pentru misiuni ulterioare, inclusiv Artemis III, care va ateriza astronauți pe suprafața Lunii.

Cine este în echipajul Artemis II?

Reid Wiseman este comandantul misiunii Artemis II. Este fost astronaut șef NASA, pilot de testare al Marinei SUA și a petrecut deja 165 de zile în spațiu pe Stația Spațială Internațională (ISS).

Victor J. Glover Jr. este pilotul misiunii. Este astronaut NASA și căpitan al Marinei SUA. Este primul astronaut de culoare care locuiește pe ISS pentru o misiune de lungă durată, unde a petrecut șase luni ca parte a misiunii Crew-1.

Christina Koch este specialistă în misiune și deține recordul pentru cel mai lung zbor spațial individual al unei femei, de 328 de zile. De asemenea, a efectuat prima ieșire în spațiu realizată exclusiv de femei. Membră a Space Camp Hall of Fame, Koch a participat la tabăra de la Centrul Spațial și de Rachete al SUA de mai multe ori în tinerețe.

Jeremy Hansen este celălalt specialist în misiune și face parte din Agenția Spațială Canadiană. Ca parte a echipajului Artemis II, el va deveni primul astronaut non-american care va zbura pe Lună. Hansen este colonel și pilot de vânătoare CF-18.

Echipajul navei spațiale Artemis II și-a numit nava spațială Orion "Integritate".

Când și unde ar putea fi lansată racheta Artemis II?

Unde: Centrul Spațial Kennedy din Florida, la Complexul de Lansare 39B

Când: 1 aprilie, între orele 18:24 și 20:24 ora locală. NASA are următoarea șansă de a trimite racheta, nava spațială și echipajul pe Lună. Dacă problemele meteorologice sau tehnice împiedică lansarea pe 1 aprilie, NASA poate încerca din nou între 2 și 6 aprilie sau mai târziu în aceeași lună, pe 30 aprilie. Deschiderea ferestrei de lansare este cu aproximativ o oră mai târziu cu fiecare zi ulterioară.

Ce trebuie să se întâmple înainte de decolare?

La fiecare lansare, NASA efectuează o "repetiție generală umedă". Aceasta are loc atunci când inginerii NASA alimentează racheta și testează procedurile de numărătoare inversă. După cum sugerează și numele, repetiția generală verifică toate procedurile și sistemele până chiar înainte de lansare.

Pentru ArtemisII, prima repetiție generală umedă din 2 februarie a fost oprită înainte de finalizare din cauza unei scurgeri de hidrogen lichid. Testul respectiv s-a încheiat înainte de finalizare, iar scurgerea a împiedicat NASA să încerce o lansare în februarie. Provocările legate de alimentare au fost similare cu cele observate pe ArtemisI în 2022.

Potrivit NASA, inginerii au reușit să repare garniturile și echipamentele de la sol, permițând echipelor să finalizeze a doua repetiție generală umedă pe 19 februarie. După ce inginerii au încărcat cu succes combustibilii și au parcurs procedurile de numărătoare inversă, liderii NASA au decis că această etapă importantă a deschis calea către o fereastră de lansare în martie.

Cu toate acestea, câteva zile mai târziu, pe 21 februarie, inginerii au identificat o problemă de curgere a heliului în treapta superioară a rachetei, determinând NASA să readucă racheta SLS la Clădirea de Asamblare a Vehiculelor pe 25 februarie pentru mai multe reparații.

În timp ce racheta era supusă reparațiilor în VAB, oficialii NASA au efectuat revizuirea pregătirii de zbor pe 12 martie, înainte de a da startul lansării pe 1 aprilie.

Pe 20 martie, SLS și nava spațială Orion au fost readuse pe platforma de lansare 39B de la Centrul Spațial Kennedy al NASA, unde se află în prezent în așteptarea primei zile de lansare.

Cum se va desfășura misiunea?

Misiunea Artemis II începe odată cu ziua lansării. SLS duce Orion și echipajul Artemis II în spațiu cu ajutorul a peste 4,4 milioane de kilograme de propulsie. Odată ajunsă pe orbită, Orion își va desfășura panourile solare, iar nava spațială se va stabiliza pe orbita terestră joasă pentru câteva ore înainte de a se îndrepta către o orbită terestră superioară, unde echipajul va efectua verificări și demonstrații ale sistemului, inclusiv pilotarea manuală a navei spațiale în jurul etajului superior (numită Demonstrație de Operațiuni de Proximitate) pentru a acumula experiență pentru viitoarele misiuni de andocare.

Dacă toate sistemele lui Orion funcționează corect, echipajul își va începe călătoria spre Lună prin activarea motorului principal al navei spațiale pentru o ardere cu injecție translunară care o va pune pe cursul corect pentru a se îndrepta spre Lună și a se întoarce pe Pământ. Va dura trei zile pentru a ajunge pe Lună.

Echipajul va zbura pe partea ascunsă a Lunii (trecând între 4.000 și 6.000 de mile deasupra acesteia). Astronauții vor petrece ziua observând și fotografiind fața ascunsă a Lunii, părți din care nu au fost niciodată văzute de ochiul uman, apoi o vor înconjura pentru a se întoarce pe Pământ.

După survolul lunar, câmpul gravitațional Pământ-Lună va ajuta la tragerea navei spațiale înapoi pe Pământ pe parcursul călătoriei sale de întoarcere de trei zile. Modulul de serviciu Orion, care conține motoarele, propulsorul, apa și experimentele, se va separa apoi de modulul echipajului, expunând scutul termic al capsulei, care va proteja echipajul de temperatura extremă de reintrare. Modulul de serviciu se va arde în atmosferă.

După reintrarea în atmosfera Pământului, Orion se va prăbuși în largul coastei orașului San Diego (dacă vremea și sistemele permit) cu ajutorul a două seturi de parașute concepute pentru a o încetini la o viteză sigură de aproximativ 27 km/h. Marina SUA va recupera apoi astronauții și nava spațială din Oceanul Pacific.

Ce se întâmplă la aterizare și cât de repede scot echipajul?

Nava Orion se va ateriza în Oceanul Pacific, în largul coastei orașului San Diego, iar operațiunile de recuperare vor fi efectuate de Marina SUA și NASA.

NASA a declarat că o navă de recuperare va fi staționată la câțiva kilometri de locul țintei. Scafandrii Marinei vor fi primii care se vor apropia de capsulă, iar NASA își propune ca echipajul să fie transferat în compartimentul medical al navei în aproximativ două ore de la aterizare.

Ce știință este în sprijinul navei Artemis II?

NASA a declarat că Artemis II include o "campanie de cercetare integrată" axată pe modul în care oamenii și sistemele spațiale performează dincolo de orbita joasă a Pământului, inclusiv:

Monitorizarea somnului/mișcării astronauților prin dispozitive portabile în timpul misiunii.

Prelevarea de probe de sânge și salivă pentru a măsura biomarkerii imuni și a examina modul în care spațiul modifică sistemul imunitar.

​Senzorii de radiații de pe echipaj și din interiorul navei Orion vor studia impactul radiațiilor în spațiul cosmic.

Folosind dispozitive „organ-on-a-chip”, astronauții vor studia impactul creșterii radiațiilor și al microgravitației asupra sănătății echipajului.

Observații lunare, fotografiere și înregistrare video.

Desfășurarea a patru sateliți internaționali CubeSats din Argentina, Germania, Coreea și Arabia Saudită.

Cum a prins contur Artemis

Rădăcinile arhitecturii Artemis, planul NASA pentru explorarea lunară umană sustenabilă, se bazează pe inițiative care datează din 2004, când Congresul a aprobat programul Constellation ca parte a Viziunii președintelui George W. Bush pentru explorarea spațiului. Programul Constellation își propunea să „ne ducă înapoi pe Lună, Marte și dincolo de ea”, dezvoltând rachetele Ares I și V, împreună cu modulul echipajului Orion, care este încă în uz astăzi.

În 2010, programul Constellation al NASA a fost anulat sub administrația Obama, invocând un program nerealist și un deficit de finanțare. Prioritățile zborurilor spațiale umane din SUA s-au îndreptat către misiuni comerciale către ISS și cercetări privind reducerea costurilor zborurilor spațiale cu echipaj.

Lucrările la nava spațială Orion au continuat, inițial pentru a oferi astronauților un vehicul de întoarcere de urgență de pe ISS. În 2017, președintele Trump a semnat Directiva 1 privind politica spațială, autorizând un program de explorare lunară și pregătind oficial terenul pentru Artemis, cu Orion ca o componentă centrală. Prima etapă importantă, Artemis I, a fost lansată în 2022 ca o misiune pe orbită lunară fără echipaj uman, punând bazele viitoarelor zboruri cu echipaj uman.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Cât de des folosiţi maşina de când s-au scumpit carburanţii? O dată pe săptămână De trei ori pe săptămână În fiecare zi

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰